المشهد العربي

اعتراض صاروخين و6 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

13 يوليو، 2020
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اعترضت قوات التحالف العربي، منذ قليل، صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.

كما أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إسقاط ست طائرات مسيرة لمليشيا الحوثي،  استهدفت  الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي، مشيدا بكفاءة قوات التحالف العربي في التصدي لهذه التهديدات برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها.

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