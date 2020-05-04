اعترافات تفضح تورط الشرعية وتوظيفها لعناصر الإرهاب..واعلامي يؤكد : لا فرق بين #القاعدة و #الشرعية

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فلما مرئيا لاعترافات خطيرة تبين تورط وتوظيف الشرعية لعناصر من القاعدة وداعش في معاركها بمأرب وشقرة .

وبث مقطع مرئي لعنصر من تنظيم القاعدة ولاية اليمن يشرح كيف يشارك التنظيم في معارك الجيش الموالي للحكومة الشرعية في جبهة صرواح وشقرة والبيضاء ويوضح “علاقة قيادي رفيع في التنظيم بقيادات عسكرية وحزبية تابعة للإخوان المسلمين في اليمن .

الفيديو مقطع من فلم نشره يوم أمس تنظيم داعش ولاية اليمن يهاجم فيها تنظيم القاعدة ويكشف علاقته بالسلطات داخل الشرعية .

و علق الإعلامي والمحلل السياسي أنور التميمي على اعتراف هذا القيادي بالتنظيم الارهابي وتأكيده مشاركتهم ضمن القوات التي تتزعهما مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في مأرب، مؤكدًا أنه لا فرق بين القاعدة والشرعية.

وقال التميمي في تغريدة عبر “تويتر” : “خطير.. هذه اعترافات عناصر القاعدة بأنهم يقاتلون ضمن جيش الشرعيّة.. وهذا دليل آخر بأن قصف طيران التحالف في آغسطس الماضي كان لمركبات تقل عشرات الإرهابيين قرب منطقة العلم، حينها أقامت الشرعية الدنيا ولم تقعدها”.

وأضاف: “فليعلم المجتمع الدولي أن لا فرق بين القاعدة والشرعية”.