اعترافات صادمة للمتهمين بمقتل الشاب “عبد الله الأغبري”(فيديو)

المكلا (المندب نيوز) خاص

أكدت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية يوم أمس الجمعة، إن المتهمين الخمسة بقضية مقتل المجني عليه” عبدالله الأغبري“، تم القاء القبض عليهم و اعترفوا خلال التحقيقات بتعذيبه حتى الموت .

وبدأت قضية مقتل الشاب، عبدالله الأغبري، 24 عامًا، بالظهور بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، لخمسة أشخاص وهم يقومون بتعذيب شخص حتى وفاته، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، في شهر أغسطس/ آب الماضي، ما أدى إلى أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام.

وتشير وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الشاب المجني عليه، كان يعمل في أحد محال الهواتف النقالة، وأنه قُتل على أيدي مالك المحل الذي كان يعمل فيه وآخرين، بعد محاولته وقف عملية ابتزاز كان يقوم بها مالك المحل لفتيات كنّ يرتدن المحل لإصلاح هواتفهن.

وظهر شقيق المجني عليه، في فيديو آخر، نشره الإعلامي اليمني كريم زارعي على ”فيس بوك“، اليوم الجمعة، مطالبًا بمحاكمة سريعة للجناة وتنفيذ حكم القصاص بحقهم. وقال إن التحقيقات الآن أصبحت في النيابة تحت إشراف النائب العام (التابع للحوثيين)، وتُجرى بشكل جيد، نافيًا استلام ذوي المجني عليه لأي أموال مقابل التنازل عن القضية. مؤكدًا أن جثمان شقيقه ”عبدالله الأغبري“، ما زال داخل ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.