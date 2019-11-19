4 مايو

اعتراف مليشيا الحوثي بخطف قاطرة بحرية

4 مايو 4 مايو منذ 6 دقائق
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الإثنين – 18 نوفمبر 2019 – الساعة 09:03 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / متابعات


أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، عن ضلوعها في خطف قاطرة بحرية، بالقرب من باب المندب.
وفي تصرف مشابه لسلوك إيران في عرقلة الملاحة الدولية في بحر العرب، هنأ قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، في تغريدة على تويتر، مختطفي القاطرة البحرية، ووصف الجريمة بأنها إنجاز.

وكان التحالف العربي، أعلن على لسان المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي، خطف مليشيا الحوثي قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر.
وقال : ” إنه خلال إبحار القاطرة البحرية رابغ-3، في جنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية”.
وأكد المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، “حتى الآن ما زالت مليشيات الحوثي تختطف وتجبر البواخر على تفريغ معداتها في شواطئ جزيرة كمران”.
وذكر الدبيش أنه “تم إبلاغ الأمم المتحدة، وحتى الآن لم يتم موافاتنا بأي رد من قبلها”.

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اعتراف الحوثي بحرية بخطف قاطرة مليشيا

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