اعتقال شابين قاموا بتصوير فتيات بشارع بإب

تمكنت السلطات الأمنية في مدينة إب من إعتقال شابين قاموا بتصوير فتيات بشارع بمدينة العدين في إب.

وقال مصدر أمني لكريتر سكاي: تمكنت السلطات الأمنية من ايداع الشابين ش،ع وع،ب الذين قاموا بتصوير فتيات في شارع بالعدين عبر البث المباشر سناب شات في سجن البحث الجنائي.

واكد بان السلطات الأمنية تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ليكونوا الشابين عبرة لكل من تسول لهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الأعمال الغير أخلاقية.