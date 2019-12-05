اعتماد رحلة خارجية ثابتة بمطار الريان.. تعرف على موعدها ووجهتها

اعتمدت الخطوط الجوية اليمنية، رحلة خارجية رسمية لمطار الريان الدولي بالمكلا من وإلى العاصمة المصرية القاهرة كل يوم أحد، وذلك بدايةً من 15 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن تقلع رحلة كل أحد من القاهرة الساعة السادسة صباحاً، وتصل الريان الساعة العاشرة والنصف صباحاً، على أن تقلع من الريان إلى القاهرة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

واتخذت الخطوط الجوية هذا القرار بعد إعادة تشغيل مطار الريان الأسبوع الماضي، ووصول أول رحلة بشكل رسمي من القاهرة الأربعاء الماضي.