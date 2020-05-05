اعتماد طاقم طبي لتشغيل مستوصف هرمان الصحي الواقع في شعب العرمي مديريه يافع رصد بابين

كتب / عوض محمد السعدي



منذ فتره تزيد عن اربع سنوات تم انجاز العمل في مشروع بناء مستوصف هرمان الصحي الذي يقع في شعب العرمي مديرية يافع رصد م/ابين من قبل مقاول المشروع الشيخ عبدالقوي بن مجمل الذي عمل على تنفيذ كل الاعمال المطلوبه وفقا “للتصاميم الهندسيه بكل دقه واتقان ”

حيث تم تشييد وتشطيب مبنى المستوصف على نفقة اهل الخير من ابناء مناطق شعب العرمي بتكلفه ماليه حوالي “واحد مليون ريال سعودي تقريبا”

يتكون مبنى المستوصف الذي تم انجازه منذ فتره كما اسلفنا سابقا من ثلاثه دور حيث احتوى الدور الارضي على شقتين سكن لعمال المستوصف كل شقه حوت على صاله كبيره وغرفتين ومطبخ ودورة مياه واحتوي كلا من الدور الثاني والثالث على صاله كبيره وست غرف وثلاث دورات مياه لكل دور، اجمالي 12غرفه وست دورات مياه وصالتين كبيره للدورين الثاني والثالث .

ومن حينها ضل المبنى مغلقا” على امل ان تقوم الجهات المختصه بدورها في اعتماد المستوصف وتوفيرالطاقم الطبي والمستلزمات الاخرى من الادويه والمعدات .

وفي ذلك بذلت جهود كبيره ومتابعات مستمره من قبل الاخوه الاستاذ عثمان علي عبدالقوي وفهيمه محمد قحطان وفهمي محمد’ناصر ومن قيادة المديريه الاستاذ عادل سبعه والدكتور صلاح جرهوم ومديرمستشفى رصد الدكتور اسماعيل محمد العمري، نسجل لهم جميعا” خالص التحيه والتقدير على كل الجهود التي اثمرت باعتماد طاقم طبي مكون من دكتور عام وثلاث قابلات وصيدله وتغذيه وتطعيم ومشوره تنظيم اسره ورعايه حمل وولاده وكشف ومعاينه .

ويامل الاهالي من الجهات ذات العلاقه العمل على توفير كل المستلزمات الطبيه والعلاجيه .

عند وصول الطاقم الطبي تم تجهيز سكنهم في الدور الارضي بكل متطلبات السكن من سراير وفرش وبطانيات وشاشه بلازما وكذلك تم تجهيز كل متطلبات المطابخ للشقتين من اواني وبرادات وغدور ضغط وشول ودباب غاز وكل الطلبات من الاواني المنزليه والمواد الغذائيه ، وكل تلك الطلبات تم شرائها على نفقة رجل الخير والعطاء الاخ امين حيدره ابو اسامه والاخ عبدالمجيد محسن علي عبده وقدم الاخ عادل معبدالحاصل شاشه بلازما ثانيه جزاهم الله الخيرجميعا” ربنا يجعل كل ماقدموه في ميزان حسناتهم .

ولاننسى اصحاب الفضل بعد الله في انجاز هذا العمل الكبير داعمي هذا المشروع بالمال والارض

ربنا يجعل كل ماقدموه في ميزان حسناتهم وان يخلف عليهم بالخير شكرا لهم جميعا نخصهم كلا باسمه وصفته .

ونامل من اللجان المشرفه على هذا المشروع العمل على توثيق كل مراحل العمل بهذا المشروع ووضع لوحة شرف باسماء الداعمين بالمال والارض .

فمثل هولاء الرجال يستحقوا ان ندعي لهم بالخير وان تدون اسمائهم بماء الذهب وتتناقل افعالهم الخيريه ومواقفهم المشرفه الاجيال القادمه .

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