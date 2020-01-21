عدن تايم

اعتماد مشاريع تنموية في لحج أحدها ب 50 ألف دولار

21 يناير، 2020
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اعتمد مدير المنطقة الفرعية للاشغال العامة التابع للبنك الدولي لمحافظة لحج وعدن وابين المهندس محسن علوي عدد من المشاريع التنموية في مديرية القبيطة بلحج.

وفي زيارته للقبيطة تسلم المهندس محسن علوي مشروع خزان المعينه بالمداكشة كما تم اعتماد خمسين ألف دولار لاصلاح طريق النويحة والسواند ووجه بسرعة استكمال المرحلة الثانية من طريق العزيبة الجزي باليوسفين واعتماد مشروع خزان منطقة نخيله واستكمال العمل بخزان الصحبي اضافة الى اعداد المشاريع الاخرى ودراسة الجدوى لاعتمادها لاحقا.

وثمن اهالي المديرية زيارة المهندس محسن علوي الذي يعمل جاهدا في زيارة المديرية واعتماد عدد من المشاريع خصوصا وان المديرية بحاجة للكثير من المشاريع وذلك لتسهيل معيشة المواطنين فيها وتذليل الصعوبات التي يعانيها أهالي المديرية جراء الكثافة السكانية في المديرية والذين يتوزعون على مناطق مختلفة غالبيتها جبلية لطالما ظلت محرومة من المشاريع خلال العقود الماضية.

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