اعصار عنيف يخرج كهرباء مأرب عن الخدمة

أكدت إدارة الكهرباء في محافظة “مارب” اليوم الخميس، إن الخدمة خرجت عن جميع المناطق جراء الإعصار الذي ضرب المحافظة أمس الأربعاء.

وذكر مدير عام كهرباء مارب “عبدالهادي” أنه “بسبب الإعصار الذي ضرب محافظة مارب يوم أمس تضررت جميع الخطوط في جميع مديريات المحافظه وخرجت الخدمه عن جميع المناطق”.

وتابع “جابر” في منشور على حسابه في “فيس بوك”، أنه تم “نزول الفرق بعد الإعصار مباشرة إلى الميدان إلى جميع الخطوط”.

وأشار إلى أنه “تبين أن الأضرار كبيرة جدا وتم إصلاحها وبعض المناطق ضررها كبير”.

ولفت إلى أن “الفرق الهندسية لاتزال إلى الآن في الميدان ويتم إصلاح باقي الخطوط”.

وكانت محافظة مارب تعرضت يوم أمس لأمطار غزيرة مصحوبة بإعصار، ما تسبب بتدفق سيول كبيرة خلفت دماراً واسعاً في عدد من المنازل ومخيمات النازحين في مدينة مارب ومحيطها.