اعلامية جنوبية توجه نقدا لاذعا لقناة الانتقالي وتصفها بقناة أسرية صرفة

│الخبر | خاص

وجهت مذيعة جنوبية ، اليوم الأحد ، انتقادات لاذعة للقائمين على القناة الفضائية التابعة للمجلس الانتقالي واصفة القناة بانها قناة أسرية صرفة.

وقالت رندا عكبور في منشور لها على موقع “فيسبوك” : “انه لايمكن المراهنة على القناة في وضعها الحالي، ووصفت القناة بانها قناة لطفي شطارة وزوجته.

واشارت عكبور الى ان القناة تدار بسياسية اسرية صرفة.

واضافت : :”قناة لطفي شطارة وزوجته وليست قناة الانتقالي لانهما الحاكما الناهيا فيها”.

واردفت : “من يريد العمل بها اولا ترضى عنه زوجة لطفي شطارة الموجودة في الصورة. اذا زعلت منك معناه مشكلة بتخسر كل شيئ واذا كنت موجود في القناة بتخرج منها واذا تشتغل خارج القناة وزعلتها بتوصل مساميرهما للمكان الذي تشتغل فيه لانك زعلتها وزوجها مايرضى بزعلها”.

وتابعت : “على فكرة لا احد يفتكر إني كتبت هذا المنشور لإنهم ماشغلوني بالقناة ،ارد عليه انا تلقيت دعوة من مختار اليافعي مدير القناة للعمل فيها اعتذرت له رغم أنه قال لي طيب زورينا في المكتب قلت تمام ومارحت لأني لا اريد العمل تحت الوصاية هذا طبعا اذا وافقوا هم على مقترحه وطبعا دعوته هذه وصلت لي متأخرة جدا بعد ماشافني بالوقفة الاحتجاجية الخاصة بالمتحف الحربي واستحى مني فقدم لي العرض رغم أنهم شغلوا الكثير ومنهم زملاء لي في قناة عدن وشباب خريجين ، لانه ماكان عليهم اي اعتراض وراضية عليهم زوجة شطاره ( بنت نعمان) هذه الحرب علي لاني دافعت عن نفسي بمنشور بصفحتي نتيجة لنشرها عدة منشورات في صفحتها تقلل بما اقوم به من حملات نظافة وتشجير.

واختتمت بالقول : “على العموم انا اقول لكم من يتحكم في عمل القناة ومن يشغل ومن يخرج منها زوجة لطفي شطاره . ووصل لي هذا من تجربة اشخاص كانوا يشتغلوا في القناة ومنهم استغنوا عنهم”.

لا عاد تتعشموا خير في هذه القناة الا لما تنظف ويديروها جنوبيون بحق وقادرين يفرضوا كلمتهم فيها. اما زمن الوصاية المفروض قد ولى”.

│المصدر – الخبر