اعلامية لبنانية : إيران تدعم الحوثي لقتل أبناء اليمن

أكدت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم الإثنين، أن النظام الإيراني يدعم مليشيا الحوثي لقتل اليمنيين ويصدر مليشياته الإرهابية للقتال بسوريا.

وكتبت عبر تغريدة لها على “تويتر”: “إيران ولاية الفقيه هي الإرهاب بحد ذاته الدولة العنصرية الطائفية الإيرانية تقتل العرب كل يوم ،كيف ؟”.

وأضافت :”إيران تدعم الحوثي لقتل أبناء اليمن، إيران تصدر ميليشياتها الإرهابية للقتال في سوريا وتدعم تركيا في قتل الأبرياء هناك وتصدر السلاح لحماس من ثم إلى مصر والبحرين والكويت”.