عدن تايم

اعلامية لبنانية : إيران تدعم الحوثي لقتل أبناء اليمن

13 أبريل، 2020
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أكدت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم الإثنين، أن النظام الإيراني يدعم مليشيا الحوثي لقتل اليمنيين ويصدر مليشياته الإرهابية للقتال بسوريا.

وكتبت عبر تغريدة لها على “تويتر”: “إيران ولاية الفقيه هي الإرهاب بحد ذاته الدولة العنصرية الطائفية الإيرانية تقتل العرب كل يوم ،كيف ؟”.

وأضافت :”إيران تدعم الحوثي لقتل أبناء اليمن، إيران تصدر ميليشياتها الإرهابية للقتال في سوريا وتدعم تركيا في قتل الأبرياء هناك وتصدر السلاح لحماس من ثم إلى مصر والبحرين والكويت”.

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