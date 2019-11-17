التغيير نت

اعلامي يكشف حقيقة القرارات الصادرة من الميسري..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 55 ثانية
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نفى مصدر مقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن يكون معاليه قد أصدر قرارات مؤخرا قضت بتعيين مستشارين له .

وأكد الاعلامي صالح الحنشي عدم صحة الأخبار التي يتداولها البعض عن قرارات تعيين مستشارين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري صدرت مؤخرا .

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن خلال الشهرين الأخيرين لم يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارات تعيين مستشارين له ، مشيرا إلى أن كل الاخبار التي يتم تداولها في هذا الإطار عارية عن الصحة.

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