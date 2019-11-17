التغيير نت
اعلامي يكشف حقيقة القرارات الصادرة من الميسري..تفاصيل
نفى مصدر مقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن يكون معاليه قد أصدر قرارات مؤخرا قضت بتعيين مستشارين له .
وأكد الاعلامي صالح الحنشي عدم صحة الأخبار التي يتداولها البعض عن قرارات تعيين مستشارين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري صدرت مؤخرا .
وأضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن خلال الشهرين الأخيرين لم يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارات تعيين مستشارين له ، مشيرا إلى أن كل الاخبار التي يتم تداولها في هذا الإطار عارية عن الصحة.