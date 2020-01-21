اعلان الفائزين بنتيجة مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى للمحافظات بعدن

بحضور مدير عام الانشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم الاستاذ عبدالسلام قاسم وعدد من الموجهين والتربويين اعلن الثلاثاء الموافق 21/ 1/ 2020م عن نتيجة مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة وإلقاء الشعر والنثر وتعميق دراسة النحو بعدن والمؤهلة للمسابقة الخارجية بجمهورية مصر العربية،

حيث اقيمت المسابقة النهائية بالعاصمة المؤقتة عدن برعاية معالي الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم الذي اولى هذه المسابقة جل اهتمامه ورعايته، متمنيا للمتسابقين التوفيق والنجاح، وبمشاركة الفائزين من محافظات ( عدن، تعز، لحج، ابين، حضرموت الوادي والساحل، ومدارس الراشد الاهلية) ، وقد اسفرت المسابقة النهائية عن فوز الطالب يونس ابوبكر بامهدي من حضرموت الساحل (مرحلة الثانوية العامة) والطالبة أسماء فيصل سالم التميمي من حضرموت الوادي (التاسع)، والذين سيمثلون اليمن في المسابقة الدولية للتحدث باللغة العربية الفصحى بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والامانة العامة لجامعة الدول العربية (دائرة الثقافة) بمصر.

الجدير بالذكر ان مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي ستقام في الفترة 4 – 9/ فبراير / 2020م بجمهورية مصر العربية.