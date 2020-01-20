عدن تايم

اعلان حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار وباء المكرفس في مديرية المعلا

20 يناير، 2020
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عدن تايم – خاص :


وجه مدير عام المعلا فهد المشبق بإعلان حالة طوارئ في المديرية وذلك عقب إنتشار وباء ( المكرفس ).

ويأتي إعلان حالة الطوارئ في أعقاب إجتماع خبراء بهذا التخصص ، ومن شأن مدير مديرية المعلا فهد المشبق ، إعلان حالة الطوارئ ورفع مستوى حالة التأهب في ظل إنتشار هذا الفيروس.

مصادر صحية قالت أن النتائج المحتملة لإنتشار هذا الوباء تشكل خطر بسبب حده الفيروس للمكرفس.

واشارت المصادر الى أن المجمع الصحي في المديرية سيعمل على مدى 24 ساعة ، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين إضافه للقيام بعملية الرش الضبابي التي ستبدأ من اليوم.

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