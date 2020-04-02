اعلان هام من البنك المركزي في عدن وتوقعات بهبوط اسعار الصرف

أعلن البنك المركزي اليمني وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية 127 مليون لتغطية اعتمادات الاستيراد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني وجاء فيها ما يلي: “‏البنك المركزي اليمني يعلن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 127 مليون دولار لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية في مختلف مناطق الجمهورية وبما يضمن توفر المواد الغذائية الأساسية لكافة المواطنين وبأسعار معقولة”..

ومن المتوقع ان يؤدي هذا الإعلان إلى انخفاض اسعار الصرف.