عدن تايم

اغاثة اماراتية لأهالي غيل باوزير بحضرموت

4 ديسمبر، 2019
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في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، بتوزيع 200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

واستهدفت المساعدات الغذائية الجديدة التي تزن 16 طنا و160 كيلو، 1000 فرد من ذوي الدخل المحدود في المديرية.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي دائماً سباق في إيصال المساعدات إلى المناطق المحرومة والبعيدة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت 34,644 سلة غذائية استهدفت 173,220 فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

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اغاثة اماراتية باوزير بحضرموت غيل لأهالي

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