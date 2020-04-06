اغلاق بوابة مطار عدن الدولي ومسلحون ينتشرون على طول الخط البحري

صورة من الطريق البحري صباح اليوم

انتشر مسلحون على طول الخط البحري بعدن صباح يوم الاثنين .

وشهدت البواية الرئيسية للمطار احتجاجات لعناصر يقولون أنهم من المقاومة.

وقام المحتجون باغلاق البوابةالرئيسية .

وقالوا ان الاحتجاجات تأتي لمنع وصول طائرة قادمة من الإمارات إلى عدن تقل مسافرين يمنيين قادمين من الصين.

وشهدت خور مكسر انتشارا واسعا لمسلحين على متن اطقم.

وتوقفت حركة السير في الخط البحري بصورة شبه كاملة.

وقال شاهد عيان لعدن الغد ان عراكا وتشاحنا بالاسلحة اندلع بين مسلحين على متن طقمين احدهما يمنع المرور وأخر يحاول المرور.