عدن الغد

اغلاق بوابة مطار عدن الدولي ومسلحون ينتشرون على طول الخط البحري

6 أبريل، 2020
0
اغلاق بوابة مطار عدن الدولي ومسلحون ينتشرون على طول الخط البحري

صورة من الطريق البحري صباح اليوم

انتشر مسلحون على طول الخط البحري بعدن صباح يوم الاثنين .
وشهدت البواية الرئيسية للمطار احتجاجات لعناصر يقولون أنهم من المقاومة.
وقام المحتجون باغلاق البوابةالرئيسية .
وقالوا ان الاحتجاجات تأتي لمنع وصول طائرة قادمة من الإمارات إلى عدن تقل مسافرين يمنيين قادمين من الصين.
وشهدت خور مكسر انتشارا واسعا لمسلحين على متن اطقم.
وتوقفت حركة السير في الخط البحري بصورة شبه كاملة.
وقال شاهد عيان لعدن الغد ان عراكا وتشاحنا بالاسلحة اندلع بين مسلحين على متن طقمين احدهما يمنع المرور وأخر يحاول المرور.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اغلاق البحري الخط الدولي بوابة طول عدن على مطار ومسلحون ينتشرون

إقرا أيضا

Photo of طيران التحالف العربي يشن غارات كثيفة على مواقع الحوثيين في صرواح

طيران التحالف العربي يشن غارات كثيفة على مواقع الحوثيين في صرواح

6 أبريل، 2020
Photo of البرنامج السعودي يواصل حملات النظافة في شوارع عدن

البرنامج السعودي يواصل حملات النظافة في شوارع عدن

6 أبريل، 2020
Photo of بحضور الامين العام للمجلس المحلي .. الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بابين تكرم خمس شخصيات رائدة ومتميزة في محافظة ابين

بحضور الامين العام للمجلس المحلي .. الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بابين تكرم خمس شخصيات رائدة ومتميزة في محافظة ابين

6 أبريل، 2020
Photo of مواطنون يناشدون إنقاذهم عقب انهيار أجزاء من مبنى سكني بعدن

مواطنون يناشدون إنقاذهم عقب انهيار أجزاء من مبنى سكني بعدن

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق