الخبر اليمني

اغلاق جميع المنافذ لتعز للحد من تفشي فيروس كورونا

30 أبريل، 2020
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اغلاق جميع المنافذ لتعز للحد من تفشي فيروس كورونا

│الخبر | متابعات

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بإغلاق جميع المنافذ للمحافظه كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بعد الإعلان عن تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.
وقضى توجيه محافظ تعز الموجه لقائد المحور ومدير الشرطه بإغلاق جميع المنافذ باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل الإجراءات والتدابير الصحية.
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في العاصمة المؤقتة عدن.

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اغلاق المنافذ تفشي جميع فيروس كورونا لتعز للحد من

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