اغلاق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى عبود العسكري

اغلق اليوم الأربعاء مركز الغسيل الكلوي في مستشفي عبود العسكري بالعاصمة الموقتة عدن بسبب توقف محطة الغسيل الكلوي وخروجها عن الجاهزية.

وقالت مصادر طبية خاصة لصحيفة (عدن الغد) أن محطة الغسيل الكلوي خرجت عن الخدمة وتعمل محطة الغسيل الكلوي في المستشفى منذ العام 2008م

واضافت المصادر بأن المحطة توقفت عن العمل العام الماضي واعطيت تعليمات خاصة بفتح المركز وتجهيز محطة جديدة واجهزة جديدة للمركز لكن دون جدوى.وصرحت المصادر بأنه حظر فريق هندسي الى مركز الغسيل الكلوي العام الماضي وقامت الفرق الهندسية باصلاح بسيط وموقت للمحطة ولم تقوم بالعمل المطلوب للغسيل الكلوي نظرا لعجزها التشغيلي.

وقدمت إدارة مستشفى عبود نداء استغاثة عبر صحيفة( عدن الغد) لوزير الصحة والمنظمات الإنسانية باالاصلاح العاجل للمحطة والأجهزة لمركز الغسيل الكلوي في مستشفي عبود العسكري.

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