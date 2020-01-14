أخبار نادي برشلونة

اغني اندية العالم

14 يناير، 2020
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اغني اندية العالم

هاي كورة – بين ريال مدريد و برشلونة صراع دائم علي كل المستويات هذه المرة الفارق في المستوي هو عن اي الناديين اغني.

في تقرير عن اعلي اندية العالم جلبا للعوائد تصدر برشلونة ترتيب اندية العالم كأكثر نادي تحقيقا للعائد في موسم 2018-2019 ، برشلونة حقق عوائد بقيمة 841 مليون يورو متفوقا علي غريمه الازلي ريال مدريد الذي حقق 757 مليون يورو ، مانشستر يونايتد هو أكثر نادي انجليزي تحقيقا للارباح في الموسم المنصرم بعائدات وصلت 712 مليون، قائمة العشرة الاوائل ضمت خمس اندية انجليز هم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، بالاضافة الي الثنائي الاسباني كان هناك أبطال فرنسا والمانيا وإيطاليا باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ ويوفنتوس علي التوالي.


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