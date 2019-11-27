افاق تختتم برنامج تأهيل ٦٠ من القيادات التربوية والتعليمية بمديرية سيئون ⋆

سيئون (نخبة حضرموت) خاص

اختتمت اليوم بسيئون المرحلة الرابعة لبرنامج افاق تربوية وتعليمية نظمته ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون بالتنسيق مع مؤسسة افاق للتنمية .

و استهدف البرنامج على مدى 3 أيام اكساب 60 مديرا ووكيلا لمدارس اساسي وثانوي وذوي الاحتياجات الخاصة ورياض اطفال بمديرية سيئون مهارات ” حل المشكلات واتخاذ القرارات و العمل بروح الفريق الواحد الى جانب ورشة عمل حول تعزيز القيم في نفوس المتعلمين ” .

وخلال حفل اختتام البرنامج اشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الى اهمية البرنامج كونه سينعكس على واقع الجيل الحالي و غرس القيم والمبادئ الحسنة لتميكنه في المستقبل من تحمل مسؤولية قيادة الوطن واستقراره .

منوها الى حرص السلطة المحلية في تسخير الامكانيات المتاحة للاهتمام بالمعلم ورعايته و اخذ مكانته باعتباره مربي الاجيال و منورها بالعلم والمعرفة .

من جانبه اشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام ان المكتب وجه منظمات المجتمع المدني باعطاء التعليم اولوية في برامجها ومشاريعها انطلاقا من ان التعليم البواية الرئيسية لنهضة وبناء الدولة .

بدوره اكد مدير ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس على استثمار مخرجات البرنامج التدريبي في تطوير وتحسين اداء العملية التربوية والتعليمية ، شاكرا مؤسسة آفاق للتنمية ومنظمات المجتمع المدني على الجهود التي يبذلونها لإنجاح العملية التربوية والتعليمية.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق للتنمية أيمن بن عبيدالله بأن البرنامج يأتي في اطار اهدةف المؤسسة الاستراتيجية في الارتقاء بمخرجات العملية التربوية والتعليمة من خلال إقامة عدد من البرامج التدريبيةلتنمية مهارات المعلمين والإدارات المدرسية.

داعيا ادارة التربية الى تقييم مخرجات البرنامج التدريبي واثره على الواقع العملي .

يشار الى ان البرنامج الذي استهدف منذ تدشينة في العام ٢٠١٦ م عبر ٣ مراحل تركزت محاوره حول ” انماط القيادة التربوية و فن الارشفة و فنون الاتصال و التمييز الاداري ومهام وواجبات الادارة المدرسية و التعامل مع اللوائح والقوانين والتغلب على ضغوط العمل و المتابعة والتقييم ومهارات التخطيط ” .