افتتاح المخيم الطبي والتوعوي الإرشادي للعلاج النفسي في مستشفى زنجبار

أفتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال ناصر امذيب ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك والأمين العام للمجلس المحلي زنجبار غسان شيخ فرج الكثيري بحضور مدير مكتب الصحة والسكان زنجبار عبدالقادر باجميل ومديرة مستشفى زنجبار الدكتوره سيله عوض خميس صباح اليوم الأثنين بمستشفى زنجبار المخيم الطبي النفسي التوعوي والإرشادي المجاني الذي تنظمه مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومديرية زنجبار وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والحكومة الهولندية ممثلة بوزارة الخارجية .

حيث رحب الحاضرون بفريق مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري وطافوا في ارجاء المخيم واطلعوا على الخدمات التي تقدم للمرضى القادمين إلى المخيم من أجل تلقي العلاج واستمعوا من فريق الأطباء النفسيين المعالجين والاستشاريين إلى شرح عن أهم الأسباب التي أدت إلى الاصابة بالأمراض النفسية لدى مرتادي المخيم من ابناء زنجبار بحكم إقامتهم أكثر من مخيم في مديرية زنجبار والتي تكمن في الصراعات والحروب التي مرت بها محافظة أبين والتي أدت إلى الاصابة بنسبة 80% كذلك بأسباب العنف والظروف المعيشية الصعبة بنسبة 20% موضحين أنهم خلال تنظيم ستة مخيمات نفسية في زنجبار وكذلك خلال زيارة المرضى لمقر المؤسسة في محافظة عدن تمت معالجة مايقارب الف حالة تقريباً من المصابين بالأمراض النفسية بسبب ضغوطات الحياة والصراعات التي مرت بها محافظة أبين وكذلك العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي .

كما ثمن الحاضرين جهود مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري وسعيها الدائم إلى إقامة مثل هذه المخيمات لعلاج المرضى النفسيين في مديرية زنجبار مؤكدين على أهمية هذا المخيم النفسي الذي تنظمه مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري لعلاج المرضى بالحالات النفسية مثنيين على الدور الإنساني الذي يقومون به خدمة لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون لهذه الجلسات العلاجية والأدوية المجانية التي تقدم لهم لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج بسبب ظروف حياتهم المعيشية الصعبة .

وفي تصريح لمنسق المخيم علي ناصر محمد الحسني أوضح فيه أن المؤسسة تقيم المخيم النفسي الطبي في ضمن مشروع (تقليل وتخفيف الآثار النفسية الناتجة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والحالات المتأثرة بالضغوط النفسية) بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في إطار حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي وكذلك مخيم توعوي وارشادي وعلاج نفسي ضمن مشىوع (الاستجابة النفسية والاجتماعية لليمنيين المتضررين من الصراع) بدعم وتمويل من الحكومة الهولندية ممثلة بوزارة الخارجية مشيداً بتعاون مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومديرية زنجبار وتسهيل مهمتهم في إنجاح هذا المخيم والمخيمات السابقة وأكد على أن المؤسسة حريصة على أن تقدم هذه الخدمات النفسية المجانية لمواطني محافظة أبين المحتاجين لها لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفها المادية مقدماً شكره لرئيسة المؤسسة الدكتورة بلقيس محمد جباري على دعمها المتواصل لفريق عمل المؤسسة .

الجدير بالذكر أنه سوف تقدم خلال هذا المخيم من قبل فريق الإرشاد النفسي والأسري لمؤسسة التنمية والإرشاد الأسري خدمات إرشادية واستشارات نفسية وعلاجات مجانية لحالات الاكتئاب والقلق والوساوس والمخاوف والضغوطات والمشاكل الأسرية واضطرابات النوم وغيرها من المشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية والآثار النفسية والاجتماعية والأسرية الناتجة عن الحروب والصراعات وكذلك الانحرافات السلوكية والمشاكل الزوجية والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال الدراسة .

*من محمد صالح عبدالرحمن