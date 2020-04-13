افتتاح المشروع الاسعافي والتكميلي لمجاري مدينة سيئون

افتتح الأخ وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري صباح اليوم الاثنين ١٣ أبريل الجاري المشروع الاسعافي والتكميلي لمجاري مدينة سيئون ..

واستمع الأخ الوكيل من المهندس المشرف على المشروع علي أبوبكر السقاف من مكتب الأشغال العامة الجهة المشرفة إلى أهم مكونات المشروع الذي يستفيد منه أكثر من ٢٤ الف نسمه من سكان مدينة سيئون القديمة..

وأعرب الأخ الوكيل عن ارتياحه لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام لعاصمة وادي حضرموت مدينة سيئون والذي سيسهم في معالجة طفح المجاري بالمدينة والحفاظ على جماليتها كعاصمة لوادي حضرموت.

مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها لحياة وصحة المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة تعكس الوجه الحضاري والمشرق لوادي حضرموت

من جانبه أوضح الأخ عامر سعيد العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت إلى أن المشروع يستهدف المدينة القديمة من مسجد طه بحي البلاد شرقا إلى مسجد الحداد بحي السحيل غربا

بأكثر من ثلاثة الف نقطة تضخ يوميا ١٥٠٠ متر مكعب من مياه المجاري تصب في حوش التجميع شمال مطار سيئون.

مشيرا إلى أن المؤسسة تعول على المشروع كثيرا من الناحية المالية والبيئية وهو أحد مشاريع البنى التحتية المهمة التي ستفيد المدينة.

ويتكون المشروع البالغ كلفته(٥٥٧٠٦٥) دولار بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت من حصة مبيعات النفط والذي نفذته مؤسسة نجد للمقاولات وخدمات النفط والغاز، من شبكة صرف صحي بأطوال تصل الى ٤٣٤٧ متر قطر ٣١٥ و٢٥٠ من أنابيب البوليثلين ÷ محطة رفع لضخ المياه ترتبط بحوش التجميع شمال مطار سيئون .

حضر حفل الافتتاح كلا: من الوكيل المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ومحمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون وعامر سعيد العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت وعدد من مدراء عموم المكاتب ومهندسي الأشغال العامة والمؤسسة المحلية للمياه

وأعضاء المجالس المحلية بمديرية سيئون.



*من علي باسعيدة