عدن الغد

افتتاح بازار بسمة الإنساني الأول بمديرية تريم

8 ديسمبر، 2019
0
افتتاح بازار بسمة الإنساني الأول بمديرية تريم

افتتح مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، اليوم، بمركز رندا لبناء القدرات ،بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الأعمال،والذي نظمته مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة.
 
و تعرف المدير العام لمديرية تريم من رئيس المؤسسة محمد بن عبيدون إلى شرح عن مكونات اجنحة البازار التي تتضمن المنتجات المحلية من ملابس و عطور و اكسسوارات وأعمال الزينة والأعمال اليدوية والمأكولات.
 
وأشار بن عبيدون أن البازار الذي يأتي تزامنا مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل يهدف الى تعزيز دور المرأة العاملة والمنتجة وإبراز دورها اجتماعيا وتحقيق صورة ذهنية عن منتجات المرأة وتشجيع تسوق منتجاتها.

الوسوم
افتتاح الأول الإنساني بازار بسمة بمديرية تريم

مقالات ذات صلة

Photo of تريم .. افتتاح بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الاعمال

تريم .. افتتاح بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الاعمال

8 ديسمبر، 2019
Photo of «الإمتياز للخرسانة» تنظم الى صدارة الشركات المشاركة والراعية لـ«مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات»

«الإمتياز للخرسانة» تنظم الى صدارة الشركات المشاركة والراعية لـ«مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات»

8 ديسمبر، 2019
Photo of انفجار بخور مكسر

انفجار بخور مكسر

8 ديسمبر، 2019
Photo of سقطرى : أعمار اليمن يمهّد الطرق المتضررة

سقطرى : أعمار اليمن يمهّد الطرق المتضررة

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق