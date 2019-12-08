افتتاح بازار بسمة الإنساني الأول بمديرية تريم

افتتح مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، اليوم، بمركز رندا لبناء القدرات ،بازار بسمة الانساني الاول بمشاركة 15 من رائدات الأعمال،والذي نظمته مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة.



و تعرف المدير العام لمديرية تريم من رئيس المؤسسة محمد بن عبيدون إلى شرح عن مكونات اجنحة البازار التي تتضمن المنتجات المحلية من ملابس و عطور و اكسسوارات وأعمال الزينة والأعمال اليدوية والمأكولات.



وأشار بن عبيدون أن البازار الذي يأتي تزامنا مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل يهدف الى تعزيز دور المرأة العاملة والمنتجة وإبراز دورها اجتماعيا وتحقيق صورة ذهنية عن منتجات المرأة وتشجيع تسوق منتجاتها.