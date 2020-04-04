افتتاح شركة خدمات زراعية بعدن



عدن تايم – رعد الريمي

بحضور وكيل وزارة الزراعة والري عبدالملك ناجي عبيد وعدد من المستثمرين الجنوبين أفتتحت اليوم في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن شركة الأفق للخدمات ابوابها للمواطنين والحكومة لتقديم خدمات مكافحة الأرضة والحشرات واستيراد المواد الزراعية ومستلزماتها وتنسيق وتشجير الحدائق وتنفيذ أعمال النوافير وترميم وصيانة المباني.

وبتصريح خاص لـعدن تايم قال المدير العام لشركة الأفق للخدمات مازن محمد مسعد النقيب يسعدني في هذا اليوم أن افتتاح شركة الأفق المتخصصة بمجال مكافحة الحشرات وتعقيم الشوارع وتشجير الحدائق وصناعة النوافير والشلالات

واضاف أن افتتاح الشركة جاء حاجة مجتمعية وخاصة في ظل تزايد الحاجة للمعقمات والخاصة بالمنازل والشوارع في ظل ما يعانيه العالم من جائحة كورونا.

وبالافتتاح صرح لـعدن تايم وكيل وزارة الزراعة والري عبدالملك ناجي عبيد أن افتتاح الشركة اليوم وحضورنا لهذا الافتتاح يأتي ضمن الجهود الرامي للمساهمة على الاستثمار المحلي ودعم المنتجات المحلية خاصة وان الشركة سوف تبيع منتجات لمكافحة الحشرات الضارة من صنعها محليا مع توفير الضمان لهذا المنتج.

وأضاف عبدالملك ان افتتاح الشركة يصب ضمن جهود الشراكة التي نأمل ان تتنامى بين القطاع الخاص والحكومة وخاصة في وزارة الري، واعدا بذل كل ما يمكن للإسهام في رفع الانتاج الزراعي بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص من خلال تشجيع امثال هذه المشاريع الناشئة.