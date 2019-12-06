افتتاح صالة المجد القتالي بالساحل الغربي.. ودعوات لاستكمال تحرير الحديدة

@ الحديدة، نيوزيمن:

الحديدة

2019-12-06 20:03:18

افتتح البرلماني وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ناصر باجيل، ورئيس عمليات قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) العميد الركن عبد الرحمن نعمان، الجمعة، صالة المجد القتالي، بحضور وزير الدولة شائف عزي صغير، ورئيس المؤتمر الشعبي في مصر الدكتور جمال الحميري وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقيادات العسكرية.

وجاء افتتاح الصالحة، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر 2017م ضد ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في صنعاء، واستشهاد رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا.

وتضم “صالة المجد” قاعة لصور ووثائق ثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 اكتوبر 1963م وانتفاضة الثاني من ديسمبر 2017م، وقاعة ثانية لصور ووثائق وتكوين قوات المقاومة الوطنية (الوية حراس الجمهورية) وثالثة لصور الشهداء والجرحى، وقاعة رابعة تتضمن صورا رمزية من معارك جبهة الساحل الغربي.

وجرى استعراض مقاطع مصورة من مراحل تكوين قوات المقاومة الوطنية، كما قدم ركن توجيه اللواء الأول حراس جمهورية المقدم عبده القرهمي شرحا مختصراً لأبرز محطات معارك القوات المشتركة وانتصاراتها على المليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي.

وأكد النائب في البرلمان، ناصر باجيل ان القيادات السياسية في الداخل والخارج تقدر تقديراً عاليا جهود قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي وأبطالها، واضاف: ما اتينا الى هنا مع القيادات السياسية والبرلمانية إلا من اجلكم ايها الابطال ولن نستطيع ان نوفيكم حقكم مهما صنعنا.

بدوره حث وزير الدولة شائف عزي صغير، المقاومة الوطنية والوية العمالقة والمقاومة التهامية على سرعة استكمال تحرير مدينة الحديدة لان التأخير مرهق لنا جميعاً.

وقال الوزير شاف صغير: “إن ثمن استكمال تحرير الحديدة لن يكون أكبر من الثمن الذي يدفعه اليوم أبناء الحديدة الذين يموتون في اليوم ألف مرة بسبب جرائم المليشيات الحوثية”.

بدوره أوضح العميد حسن لبوزة أن أبناء الوطن في الشمال والجنوب يد واحدة ولن يستطيع أحد ان يقف عائقا امام طموحاتهم الرامية لدحر المليشيات الإرهابية من الاراضي اليمنية، وان الجميع سيكون بأرض المعركة.