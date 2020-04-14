افتتاح كهرباء احور رسمياً 2 ميجا



احور/ عدن تايم/ خاص

افتتح صباح اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020 مشروع كهرباء احور رسمياً 2 ميجا بحضور مسؤولين من محافظة ابين كان باستقبالهم الامين العام بالمحافظة السيذ الحامد، ومدير عام مديرية احور العقيد العولقي،وبحضور مدير امن احور العقيد السريع وقائد اللواء 111 العميد ملهم ،ومدير كهرباء احور بن فريد ومديرمياه احور ،البدوي ومدير مكتب المدير العام السيد ،، والقاضي غسان االجغري رئيس التوثيق ،وعدد من الشيوخ والاعيان بالمديرية .

وطالبوا القيادة بتعزيز الطاقة من اجل تقطية القرى المجاورة واصلاح الشبكة الذاخلية وتعزيز الوقود لتشغيلها 24 ساعة وخاصة في شهر رمضان ،وابدى المسؤولون استعدادهم لتلك المطالب وتنغيذها في القريب العاجل.