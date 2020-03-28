افتتاح مجمع تجاري جديد في مدينة الضالع بحضور رسمي وشعبي كبير “نسخة إضافية”



افتتح اليوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠م، في مدينة الضالع “مجمع الضالع التجاري” أحد أضخم المولات التجارية بالمحافظة،وسط حضور رسمي وشعبي كبير وإقبال منقطع النظير من قبل المتسوقين في أول أيام الافتتاح.

وحضر حفل الافتتاح مدير عام إدارة الأمن بمحافظة الضالع العميد عدلان الحتس ورئيس الإدارة الاجتماعية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة الأستاذ عبدالحميد طالب ومدير عام الثقافة الأستاذ علي محسن سنان،ومعهم مدير المجمع التجاري الأخ عماد محمد محسن وعددا من الشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين، حيث قص الضيوف شريط الافتتاح الرسمي إيذانا بتدشين التسوق التجاري في مختلف أقسام المجمع الكائن وسط مدينة الضالع.

وفي تصريح صحفي بارك الأستاذ عبدالحميد طالب لمالكي المشروع التجاري ولأبناء الضالع عموما هذا الافتتاح، مؤكدا على أن مثل هذه المشاريع الحيوية ستسهم كثيرا في تحسين الوضع المعيشي للاهالي من خلال توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأشاد رئيس الإدارة الاجتماعية في انتقالي الضالع بمستوى الإنجاز والتجهيز الذي يؤكد على العقلية الاقتصادية للقائمين على المجمع التجاري.

من جهته قال العميد عدلان الحتس أن افتتاح المجمع التجاري يمثل إضافة جديدة ونوعية للسوق المحلية وذلك لما يمثله من رافد اقتصادي للمدينة وما يوفره من فرص عمل للشباب.

إلى ذلك تقدم مدير المجمع التجاري بالشكر والتقدير لكل الحاضرين في حفل الافتتاح اليوم مؤكدا أن تدشين عملية التسوق في مجمع الضالع التجاري سوف تسهم في إنعاش الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة وتوفير احتياجات الأهالي في العديد من الأقسام .

وأشار عماد محمد محسن أن مجمع الضالع التجاري الذي يتكون من ثلاثة أدوار، ويحوي على عدد (٧٢) محل تجاري،يشمل العديد من الأجنحة التي تضم أقسام الملابس الجاهزة والذهب والمجوهرات والجوالات وأدوات التجميل والتحف والهدايا والمفروشات والحقائب والأحذية،كما يحتوي المجمع على محل صرافة وكافتيريا وهايبر ماركت.

وأوضح عماد محمد أن إدارة المجمع عملت على وضع أسعار منافسة في جميع الاقسام بما يتناسب ومستوى القدرة الشرائية ويتلائم مع الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها المحافظة، متمنيا بأن يسهم المجمع في تلبية كافة احتياجات أهالي الضالع والمناطق المجاورة.

*من رائد علي شايف: