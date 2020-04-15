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افتتاح مركز العزل الصحي بزنجبار

15 أبريل، 2020
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افتتاح مركز العزل الصحي بزنجبار

دشن صباح اليوم بمدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين مركز العزل الصحي ضمن خطة الوزارة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وقال محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين سالم بذلت جهود ومساعي لانشاء هذا المركز في مدينة زنجبار ضمن الاجراءات الاحترازية الذي تعمل عليها رئاسة الحكومة وقيادة الوزارة في محاربة هذا الوباء .
واضاف وكيل وزارة الصحة د.علي الوليدي اصبح مركز العزل في زنجبار مستعدا لاستقبال حالات المشتبه بإصابتها بالفيروس حيث وفرت الوزارة أربعين سريريا واجهزة تنفس بالاضافة الى اجهزة الفحص الخاصة بالكشف.
وأشار الاخ عبدالقادر باجميل مدير مكتب الصحة بزنجبار نشيد الجهود التي بذلت من قبل الاخ المحافظ اللواء ابوبكر حسين سالم في انشاء هذا المحجر الصحي لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والذي تم تجهيزة من مكتب الصحة بالمعدات والكادر الصحي المؤهل.
 
*من ماجد احمد مهدي

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