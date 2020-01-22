عدن تايم

افتتاح مستشفى عدن العام منتصف العام الجاري

22 يناير، 2020
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كشف مدير مشروع تاهيل مستشفى عدن العام عصام حيدر انه من مقرر إنجاز المشروع وإفتتاحه منتصف العام الجاري .

وأطلع القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ، اليوم ” الأربعاء ” ، على مستوى سير تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وبناء مركز القلب ، بمديرية صيرة .

وطاف القائم بأعمال محافظ عدن ، ومعه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس وليد منصور الصراري ، بأرجاء المشروع الجاري تنفيذه بتكلفة تصل لنحو 26 مليون دولار ، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة العامة والسكان ، ومتابعة حثيثة من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن .
وأكد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي ، اهتمام قيادة السلطة المحلية في عدن بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل وإنجاز هذا المشروع الحيوي الهام الذي يهم شريحة كبيرة من مختلف فئات وشرائح المجتمع ، لافتاً إلى أن المشروع – الذي يعد من المشاريع الهامة في القطاع الصحي بالمحافظة – يأتي تنفيذه في إطار التعاون بين الحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية .

وخلال الزيارة ، أشاد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، بجهود المملكة العربية السعودية، وأياديها البيضاء تجاه الشعب اليمني ودورها التاريخي في حماية ودعم الشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، في التصدي لمشروع طهران التوسعي باليمن عبر أذنابها ومرتزقتها من مليشيات الحوثية الإنقلابية .

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