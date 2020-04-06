افتتاح مشروع شق طريق قرية الفرع الاعلى بمديرية سرار

في أجواء تسودها المحبة والإخاء، وتحت شعار همة حتى القمة، توافد صباح اليوم الاثنين، أبناء مديرية سرار يافع بمحافظة أبين، سلطة محلية ومجلس انتقالي وحزام امني وامن ومشائخ وشخصيات اجتماعية ومواطنين ، إلى منطقة الفرع الاعلى المترامية الأطراف على طول السلاسل الجبلية غربي المديرية، ليشاركو فرحة وسعادة إخوانهم أبناء الفرع، في احتفال افتتاح مشروع شق طريق الفرع الاعلى، البالغ طوله كيلو ونصف، بتكلفة إجمالية بلغت “105”الف ريال سعودي على نفقة الأهالي ورجال الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمغتربين من أبناء يافع العز والشموخ.

حيث استهل الحفل بايآت من الذكر الحكيم تلاها الاخ بسام عبدالله قاسم ،ثم كلمة الأهالي تحدث فيها رئيس لجنة المشروع، الشيخ محمد حسن صالح ،رحب فيها بكافة الحاضرين كلاً باسمه وصفته على مشاركتهم فرحة وسعادة إخوانهم أبناﺀ منطقة الفرع الاعلى، في أستكمال وانجاز المشروع الأهلي الخيري، وفي الواقت ذاته عبرعن خالص شكره وتقديره لكل الداعمين من رجال الخيروالعطاﺀ وكذلك ملاك الأرض الذي كانوا السند الأول في تيسيرعمل مشروع قرية الفرع الاعلى داعياً الله ان يكتب لهم الأجر والثواب في الدنيا والاخره.

من جانبهما المدير التنفيذي والمنسق العام للمشروع الدكتور نايف سعيد شيخ ، وأ. نجيب بن حسن، تحدثوا بكلمات رحبوا فيها بالحاضرين صغيراً وكبير على حضورهم المشرف إلى قرية الفرع الأعلى ،كما قدموا خالص شكرهم وتقديرهم إلى كافة الداعمين للمشروع وفي مقدمتهم الشيخ امين حيدرة ابو أسامة، وكذلك ملاك الأرض واللجنة الأهلية وكل من ساهم وشارك في نجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيخفف معناة كبرى على كاهل الأهالي.

كما تحدث مدير عام المديرية أ.صالح قدار بكلمه قال فيها..تحت شعارهمة حتى القمة منذُ انطلاق المشروع..نحن اليوم نحتفل في القمة قمة هذا المشروع وأشار أن احتفال اليوم أجاب على عدة تساؤلات انه لامستحيل امام الانسان فقط ، يوجدهمة وإرادة وصبر وأخلاص وامانه وشفافية لذلك يتم تحديث المشاريع ، وأضاف قائلاً خمس رسائل نوصلها من القمة، قمة هذا المشروع الرسالة الأولى إلى لجنة المشروع بكافة أطيافهم ونشكرهم جميعاً على كل ماقدموه في إنجاز هذا المشروع ، والرسالة الثانية وجهها قدار إلى أهل الخير في داخل الوطن وخارجه وعلى رأسهم فارس العطاء لعام 2020م ،الشيخ امين حيدرة ابو أسامة داعياً الله ان يكتب لهم الأجر والثواب في الدنياء والاخره ويخلفهم خيراً فيما انفقوا، والرسالة الاخيره إلى الأهالي (منطقة الفرع الاعلى) بهذا الانجاز العظيم الذي تحقق وهو حلم واصبح الحلم حقيقة ، وأضاف قدار أنه انتهى دور أهل الخير ويبقى دورالمنظمات والصناديق والسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالمديرية بالسعي إلى رصف هذه الطريق وعمل الجدران الساندة ، كما تمنى للجميع التوفيق والنجاح ومباركاً لهم بلوغ قمة إنجاز هذا المشروع الحيوي.

بعد ذلك تخلل الحفل كلمات شعرية من قبل الاستاذ محمد سعيد شيخ العمري ، تشيد بفخر واعتزاز داعمي المشروع وملاك الأرض وكافة الخيرين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع ، وقد نالت تلك الابيات استحسان مسامع الحاضرين لما لها من أهمية في حدث انجاز هذا المشروع.

وايضاً القى رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية أ. علي ناصر الحامدي كلمة قال فيها باسمي وباسم قيادة المجلس الانتقالي وابناء مديرية سرار نشكر كل من ساهم بدعم هذا المشروع وعلى رأسهم الاخ ابو أسامة الشيخ امين حيدرة، والشيخ عوض النقيب، وملاك الأرض وأهالي منطقة الفرع الاعلى ،وأضاف كم نحن سعدا بهذا الانجاز الذي يمثل صورة من صور التلاحم، وفي الوقت ذاته هنا اهالي المنطقة والحاضرين بلوغ هذا الانجاز، وداعياً الجميع إلى الالتفاف نحو قضية الجنوب.

وفي نهاية الحفل التكريمي قام المنسق العام للمشروع أ. نجيب بن حسن ومعه المديرالعام أ.صالح قدار، بتوزيع الشهائد التقديرية على ملاك الأرض الزراعية والداعمين للمشروع الذين جادوا باموالهم وفي مقدمتهم الشيخ امين حيدرة أبو أسامة، واللجان الاشرافية والتنفيذية والمالية والرقابية والإعلامية وبعدها أقيمت على شرف الطريق مأدبة غداﺀ.

حضرحفل الافتتاح مدير أمن مديرية سرار العقيد محمود عاطف ، وقائد الحزام الأمني بسرار،عبدالرزاق الجردمي ، ونائب أمن سرار، منير ناصر راجح، والشيخ حمودفاضل حسين، والشيخ صالح عبادي راجح بن جراش ،وأ. انور عبدالنبي ناصرللصرافة، والشيخ محمد شايف علي ،والشيخ علي محمد زين مشجب ،ومستشار تربية ابين أ. شيخ عوض النوباني ،وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أ. وضاح الميسري، والشيخ طالب حسن ثابت ، ومديرالبحث الجنائي بسرار الاخ نايف محمد علي، وأ.محسن سعيد العطوي، وعدد من الإعلاميين والشخصيات الإجتماعية والمواطنين وأئمة المساجد بسرار.

*من صالح البخيتي