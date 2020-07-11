افتتاح مقر مكتب هيئة المساحة الجيولوجية في مديرية المنيرة بالحديدة

أفتتح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ابراهيم الوريث أمس مقر مكتب الهيئة في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة.

وقال الوريث إن افتتاح مقر المكتب بالمديرية يأتي ضمن خطة الهيئة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة للنهوض بقطاع المعادن بالمحافظة وإستغلال الثروات المعدنية الأستغلال الأمثل لإحداث تمنية حقيقة ومستدامة.

وأضاف “يدرك الجميع مالقطاع المعادن من أهمية بالغة في تحفيز الإقتصاد ورفد خزينة الدولة بالموارد”.

وأعرب الوريث عن أمله في أن يدفع مقر المكتب بالمديرية إلى مزيد من النمو والازدهار وأن يساهم بدوره في تنظيم عملية البيع لخام الملح والجبس بمنطقة جبل قمة، والرقابة على عملية استخراجه من المناجم وتنفيذ الإجراءات المتخذة في ضبط الأوزان بما يحفظ الثروة المعدنية من العبث والاستنزاف وسوء الإستغلال.

وشدد على ضروه إلتزام المستثمرين بإجراءات السلامة البيئية أثناء عملية الاستخراج، والعمل على إستخدام معدات حديثة لإستخراج الخام وبما يساهم في تجويد الإنتاج المحلي.

من جهته أشاد مدير فرع الهيئة بالمحافظة وليد القدمي بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة المساحة الجيولوجية في تطوير قطاع الثروات المعدنية بالمحافظة وإستغلالها في تنمية ورفد الإقتصاد الوطني.

لافتا إلى أن افتتاح مكاتب للهيئة في مديريات المحافظة سيسهم في تعزيز التنسيق بين فرع الهيئة والمحافظة ويكفل تحقيق الإستفادة المثلى من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها العديد من المناطق بالمحافظة.

وأشار إلى أن فرع الهيئة بالمحافظة تمكن منذ إفتتاحه في سبتمبر الماضي من تنمية قطاع الملح والجبس بما يغطي الإحتياج المحلي.

وأوضح القدمي أن الفرع يعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع رئاسة الهيئة والنقابة العامة لمنتجي الملح للارتقاء بعملية التعدين في القطاع الإنتاجي للملح والدفع بأصحاب معامل ومصانع الملح إلى امتلاك السجل الصناعي وتحسين جودة الإنتاج والتصنيع للملح.

مؤكدا أن 44 معملا ومصنع خاص بالملح خضع لإجراءات الحصول على السجل الصناعي لدى وزارة الصناعة والتجارة فيما يستكمل البقية اجراءات الحصول عليه.

مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على توسيع وتنمية قطاع الملح والجبس للمشاركة في السوق العالمية والعمل على تنمية بقية الموارد المعدنية في أطار الخطة الإستراتيجية التي يتم إعدادها.

وحث أصحاب ومالكي معامل ومصانع الملح بسرعة استكمال إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والحصول على السجل الصناعي.

حضر الإفتتاح منسق الهيئة لتنمية المعادن لدى مكتب الرئاسة محمد الحضرمي ونائب مدير فرع المحافظة ماجد الاهدل وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمستثمرين في قطاع الملح والجبس بالمديرية.

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