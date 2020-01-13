افتتاح نفطة بيع عدن نت وازدحام كبير

عدن تحديث نت خاص



شهد ملعب “22 مايو” بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، أمس، ازدحاماً شديداً إثر إعلان شركة عدن نت الملعب كنقطة بيع جديدة.

واصطف مئات المواطنين أمام الملعب منذ ساعات الفجر الأولى، للحصول على أجهزة تحويل الإشارات الرقمية لخدمة الإنترنت “مودم” والشرائح التابعة للشركة، لكن الازدحام والتدافع حال دون سير عميلة البيع.

وكانت الشركة قد أعلنت عن استئناف بيع الأجهزة في الملعب نظراً للضغط الشديد الذي حدث في سنترالات المدينة وحالات الفوضى التي عمّتها والمناطق المحيطة بها، بسبب تزاحم المواطنين والإقبال الكبير على الشراء خصوصاً في ظل الأزمة التي عرقلت المصالح العامة والخاصة بسبب انقطاع خدمة يمن نت.​