افضل فنادق سوهو سكوير شرم الشيخ 2020، بكثرة فنادق شرم الشيخ تعد ساحة سوهو سكوير واحدة من أهم المناطق السياحية فى شرم الشيخ و يقبل عليها الزوار من مختلف الأماكن فى العالم.

فنادق شرم الشيخ سوهو سكوير

تضم ساحة سوهو سكوير العديد من الفنادق المختلفة والمزارات السياحية الممتازة، كما تتنوع العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للسياح، وفيما يلى دعونا نرشح لكم أفضل فنادق سوهو سكوير فى شرم الشيخ خلال السطور التالية.

فندق و فيلات رويال سافوي

يعد فندق و فيلات رويال سافوي واحد من أفضل فنادق شرم الشيخ سوهو سكوير 5 نجوم، فهو يقع على بعد 450 متر من ميدان سوهو ويبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى 8.2 كم، ومن أهم مميزاته الآتى.

يتميز بإطلالة شاطئية ساحرة.

يوفر خدمات ترفيهية متنوعة.

حاز على استحسان الكثير من الزوار.

منتجع فور سيزون

يتميز منتجع فور سيزون بتقديم العديد من الخدمات الترفيهية المختلفة للزوار، لذا يعد واحد من أفضل فنادق شرم الشيخ 5 نجوم فى سوهو سكوير، ومن أهم ما يميزه الآتى.

يحتوى على منطقة شاطئية خاصة به.

يقع فى مكان ساحر بجوار تلال البحر الأحمر.

حصل على تقييمات عالية من الزوار.

فندق كونكورد السلام

يبعد فندق كونكورد السلام عن ميدان سوهو سكوير فى شرم الشيخ مسافة 750 متر، كما يبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى مسافة 8.7، ويعد من أبرز الفنادق 5 نجوم التى نجحت فى لفت انتباه الكثير من الزوار لما يتمتع به من مميزات والتى تتمثل فى الآتى.

يتميز بإطلالة ساحلية مميزة.

يحتوي على حمامات سباحة لا مُتناهية.

يوفر الخدمات المتنوعة للسياح من كل مكان فى العالم.

منتجع جراند اويزيس

جاء منتجع جراند اويزيس من أفضل فنادق شرم الشيخ سوهو سكوير 4 نجوم، حيث يبعد عن ميدان سوهو مسافة 800 متر ومن أبرز مميزاته الآتى.

يوفر العديد من الخدمات الترفيهية والعناية بالصحة .

حصل على تقييمات رائعه من الزوار.

يتميز بالتعاون مع طاقم العمل.

منتجع هيلتون شاركس باي

نجح منتجع هيلتون شاركس باي في استقطاب عدد كبير من الزوار إليه،ـ لأنه من أفضل فنادق شرم الشيخ 4 نجوم القريبة من ميدان سوهو سكوير بمسافة 1.1 كم، ويتميز بالآتي.

يحيط بالفندق أشجار النخيل.

يتميز بإطلالة ساحرة على الشاطئ،.

يوفر خدمات ترفيهية متنوعة.

وفي ختام حديثنا عن افضل فنادق شرم الشيخ سوهو سكوير، نحن فى انتظار استقبال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال التعليق على المقال.