افضل فنادق شرم الشيخ خليج نعمة 3 نجوم 2020 المطلة على الكثير من السواحل مثل البحر الأحمر، فهى واحدة من أبرز المدن السياحية المشهورة فى مصر والعالم بأكمله، ونظرا لمقوماتها الرائعه نجحت فى استقطاب الزوار إليها طوال العالم.

فنادق شرم الشيخ خليج نعمة 3 نجوم

تحتوى شرم الشيخ على باقة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الممتازة لأهميتها السياحية الكبيرة، لذا جئنا اليكم اليوم فى هذا المقال لنرشح لكم افضل فنادق شرم الشيخ خليج نعمة 3 نجوم وأهم ما يميز كل فندق على حدة للاستمتاع بالإقامة به وقضاء وقت لطيف من الرفاهية والمرح.

فندق نعمة بلو

يعد فندق نعمة بلو واحد من أبرز فنادق شرم الشيخ 3 نجوم التى توجد فى خليج نعمة، حيث يقع على بعد 11.9 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، ويبعد عن شارع السوق المصرى 8.4 كم، ومن أهم مميزاته ما يلي.

يتميز بالموقع الساحر و الإطلالات الجذابة والمثيرة.

تتميز غرف الفندق بالديكورات والالوان الهادئة.

يقدم خدمة الكونسيرج وخدمة حجز التذاكر.

يوفر مسبح خارجي ومسبح للأطفال.

يقدم فعاليات رياضية حية مباشرة.

فندق نعمة ان

يبعد فندق نعمة ان عن مطار شرم الشيخ الدولي مسافة 14.7 كم، كما يبعد عن سفارى شرم مسافة 3.6 كم، وباعتبار أنه واحد من أهم فنادق شرم الشيخ 3 نجوم فى منطقة خليج نعمة، إليكم أبرز مميزاته.

يتميز الفندق الإطلالات العصرية على خليج نعمة أو المسبح.

يوفر محلات تجارية وصراف آلي وتحويل العملات.

يوفر مسبح خارجي ومسبح داخلي.

يوفر خدمة النقل من وإلى المطار برسوم إضافية.

فندق مازار ريزورت آند سبا

فندق مازار ريزورت آند سبا واحد من أروع فنادق شرم الشيخ 3 نجوم فى خليج نعمة، فهو يبعد عن مطار شرم الشيخ الدولي مسافة 5.1 كم، ويبعد عن بورتو شرم الشيخ مسافة 15.7 كم، ومن مميزاته ما يلي.

يقع فى مكان متميز بجانب شاطئ القرش.

يوفر المرافق المختلفة مثل المسابح والمطاعم والسبا.

يقدم العديد من الأنشطة الرياضية مثل الغوص.

فندق عايدة 2 نعمة باي

خطف فندق عايدة 2 نعمة باي 3 نجوم فى شرم الشيخ أنظار عدد كبير من الزوار، لأنه من أكثر الفنادق التى تحرص على تلبية احتياجات الأشخاص على أعلى مستوى، فهو يبعد عن مطار شرم الشيخ الدولي مسافة 11.7 كم، ويبعد عن جيلو بارك مسافة 4.3 كم، ومن أهم ما يميزه الاتى.

يضم الفندق حمام بخار وساونا مقابل رسوم.

يقدم خدمة الكونسيرج وخدمة تخزين الأمتعة.

يحتوى على غرف عائلية وخدمات الغرف.

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