افضل 5 فنادق مطله على الحرم 2020 عبر موقع محتوى، يحتار عدد كبير من الأشخاص حول اقتناء أفضل الفنادق فى المملكة العربية السعودية وخاصة أن هناك مجموعة متنوعة من الفنادق التى تتمتع بالإمكانيات والخدمات، ولكن يتوقف الإختيار فى بعض الحالات على قرب المسافة من الحرم وغيره.

فنادق مطله على الحرم

هناك باقة مختلفة من أفضل الفنادق التي يصعب الإختيار منها فى السعودية، ولكن وفقا لما نتحدث عنه فى مقالاتنا دعونا نوضح لكم جميع زوارنا الكرام بعض الفنادق التي تطل على الحرم مباشرة خلال السطور التالية.

فندق أبراج مكة ميلينيوم

يعد فندق ابراج مكة ميلينيوم واحد من أشهر الفنادق ذات الفئة 5 نجوم التى تطل على الحرم المكي، فهو يوجد بالقرب من مطار مكة الدولي مسافة 31.1 كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يحوي مُصلّى مكسو بالسجاد.

يوفر مطاعم بخيارات مُتنوّعة.

يوفر مقهى يُقدّم القهوة العربية والمعجنات المختلفة.

فندق ابراج الكسوة مكة

جاء فندق ابراج الكسوة مكة من أشهر الفنادق 4 نجوم القريبة من الحرم المكي مسافة 7 دقائق، ويبعد عن غار حراء مسافة 8.1 كم، ويبعد عن سوق الحجاز مسافة 7.2 كم، كما يبعد عن مطار مكة الدولي مسافة 29.9 كم، ومن أهم ما يميزه الآتي.

يضمّ الفندق غرفاً عائلية.

يوفر غرفاً لغير المدخنين.

يقدم مرافق لذوي الهمم.

يدعم شبكة الواي فاي المجانية .

فندق دار الايمان رويال مكة

يعد فندق دار الايمان رويال مكة واحد من الفنادق المميزة المطلة على الحرم المكي التي نرشحها لكم، فهو يقع على مسافة ربع ساعة من مكة مول، ويبعد عن مطار مكة الدولي مسافة 31.8 كم، ومن أبرز مميزاته الأتي.

يوفر غرف مُرفقة بمنطقة جلوس منفصلة.

تضمّ مرافق الفندق مكتب استقبال.

يحتوي على جهاز صرّاف آلي.

يدعم خدمة التنظيف الجاف.

يقدم مرافق لذوي الهمم.

فندق موفنبيك مكة

خطف فندق موفنبيك أنظار عدد كبير من الأشخاص، لأنه واحد من أشهر الفنادق المطلة على الحرم المكي، فهو يبعد عن زمزم ويل مسافة 450 م، ويبعد عن مكة مول مسافة 33م،كما يبعد عن مطار مكة الدولي مسافة 31.8 كم، ومن أهم ما يميزه الأتي.

يقدم خيارات متنوعة تناسب كافة الأشخاص.

يقدم أشكال متنوعة من الطعام.

خيارات التسوق متاحة وبكثرة.

وبهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حديثنا جميع زوارنا الكرام على موقع محتوى، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل التى تبحثون عنها، وفى حال وجود أى استفسار شاركونا بالتعليق على المقال.