اقتصادية الإدارة الذاتية تعقد اجتماعا بالغرفة التجارية بعدن وتكشف حجم المخزون الغذائي
وأضاف في مداخلة عبر اذاعة هنا عدن ضمن برنامج خط ساخن ” والان والحمد الله ما في مخاوف محلية برغم استمرار مخاوفنا الخارجية الماثلة في ان بعض الدول الموردة ضربها الوباء وإمكانية تصدير سلع قد يتأثر ولكن الحمد الله حتى اليوم لم يتم ولم يحدث كما تعرفون فنحن دولة مستوردة بنسبة 90%.
وأشار د. عبد السلام أنه تمت دعوة رئيس الغرفة التجارية ومكتب الصناعة والتجارة لعقد اجتماع عاجل على اعتبار ان الرقابة ومنع الاحتكار والتخزين من مهام مكتب الصناعة بالمحافظة وسنتشارك في الحماية ومنع رفع الأسعار والاحتكار.
وحول مالوا كانت هناك مساعدات خاصة لعض الاسر التي تعاني من الحاجة في ظل ما يفرض من قبل المجلس الانتقالي من حظر قال د. حميد أن هذه معضلة ليست معضلة المجلي وحده وانما معضلة الجميع من انتقالي وحكومة وتجار وتحالف العربي والمنظمات الدولية ومجتمع دولي ورجال الأعمال وهو يتطلب عمل كبير لتأمين هذه المسائل بما فيها الغذاء لكثير من المواطنين.