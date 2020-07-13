اقتصادية انتقالي الضالع تناقش موضوع التحصيل في مكتب الواجبات

4 مايو / خاص



ناقش اجتماع للجنة الاقتصادية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع صباح اليوم الأحد قضايا التحصيل في مكتب الواجبات وآلية توريد الإيرادات إلى البنك.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه فضل عبده صالح رئيس اللجنة الاقتصادية، حضور رئيس القيادة المحلية لانتقالي المحافظة العميد عبدالله مهدي سعيد، ورئيس لجنة الرقابة الشيخ لطفي علي عبدالله، وأعضاء اللجنتين الاقتصادية والرقابية، ومدراء عموم مكتبي المالية والواجبات بالمحافظة.

وشدد الاجتماع على ضرورة توريد كافة مبالغ التحصيل من مكتب الواجبات إلى البنك المركزي فرع المحافظة أولا بأول، وعدم الاحتفاظ بالإيرادات لدى الأشخاص أو الجهات على الإطلاق.

وكان الاجتماع قد طلب من مدير المالية بمديرية الضالع رفع تقرير عن توريد المبالغ المتبقية إلى الجهات ذات العلاقة المتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة الرقابة في انتقالي المحافظة، في مدة أقصاها الأربعاء القادم.