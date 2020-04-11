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اقحام الامارات في تسجيل اول اصابة بكورونا في اليمن

11 أبريل، 2020
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أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، بان الحالة المعلن اصابتها بفيروس كورونا مواطن حضرمي، واعتبر إقحام الإمارات مجرد مكايدة سياسية.

وقال العولقي في تغريدة له على “تويتر” : “‏المصاب بالفيروس مواطن حضرمي يعمل في ميناء الشحر وخالط خلال الأسابيع الماضية طواقم السفن من جنسيات أجنبية مختلفة.

واشار الى ان إقحام الإمارات مجرد مكايدة سياسية ومهاجمة البحسني لانه لم يغلق الميناء تنم عن جهل فاحتياجات الناس الأساسية تصل عبر الموانئ.

ودعا الى تشديد إجراءات الوقاية والسلامة باعتبار ذلك هو “المنطق”

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