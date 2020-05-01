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اقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc

1 مايو، 2020
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اقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc

أقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc من خلال موقع الاحلام , تحتوي كبسولات اركا زنك على مادة سلفات الزنك والتي تعادل عنصر الزنك وهو من العناصر الهامة لصحة الجسم والتي تساعد على التخفيف من الاجهاد البدني و تسرع من التئام الجروح كما إنه يعزز من الجهاز المناعي للجسم .

تركيبة اقراص اركا زنك

كل قرص من Arca Zinc يحتوى على :

  • 110 مجم من سلفات الزنك ما يعادل 25 مجم من الزنك .
  • 200 مجم من سولبوتيامين .

فوائد كبسولات اركا زنك

  • مكمل غذائي لتعويض نقص عنصر الزنك في الجسم .
  • الزنك من العناصر الهامة التي تساعد أكثر من 70 انزيم في الجسم والتي تدخل في عملية الأيض للكربوهيدرات والدهون والبروتينات .
  • يسرع من التئام الجروح فهو يسرع من نمو الانسجة وتعويض الأنسجة التالفة .
  • أثبتت الدراسات أهمية عنصر الزنك لتقليل حدة الإمساك للأطفال والرضع .
  • يحافظ على سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء من خلال تنشيط أنزيمات الأمعاء .
  • يساعد على إنتاج الأجسام المضادة للميكروبات المعوية الضارة .
  • يقلل من فرص الاصابة بالتهاب في الجهاز الهضمي .

دواعي استخدام اركا زنك

  • يعالج حالات الإجهاد والضعف الناتجة عن الإصابة بالعدوى .
  • يعالج مرض الزهايمر .
  • يحسن من الذاكرة .
  • يساعد في تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب .
  • يعالج تلف الأعصاب الناتج عن الاصابة بمرض السكري .
  • يخفف من التعب المرتبط بالتصلب المتعدد .
  • يحسن من ضعف الانتصاب عند الرجال .
  • يوصف دواء اركا زنك لعلاج فقدان البصر الناتج عن التقدم في السن .
  • علاج حالات العقم عند الرجال المرتبطة بقلة الحيوانات المنوية .
  • يعالج تساقط الشعر .
  • يحسن من الاداء الرياضي .

موانع واحتياطات استخدام اركا زنك

  • لا ينصح باستخدام Arca Zinc للاطفال اقل من 12 عام  إلا بعد استشارة الطبيب .
  • يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج ولا يجب زيادة الجرعة حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
  • لا ينصح بتناول اركا زنك أثناء فترة الحمل والرضاعة حيث إنها تسبب تشوهات الاجنة وتسبب مشاكل صحية للرضيع .
  • لمدمني الكحول تجنب تناول اركا زتك حيث إنه يقلل من امتصاص المادة الفعالة في الجسم .
  • لا ينصح باستخدام اركا زنك لمرضى السكري حيث إنه يسبب انخفاض في مستوى السكر في الدم ولذلك يجب استخدامة بحذر شديد .
  • يجب التوقف عن استخدام العقار لمن يعانون من اضطرابات نفسية أثناء فترة العلاج .

التفاعل العقاري مع اركا زنك

لا يجب استخدام Arca Zinc بشكل متزامن مع الادوية التالية :

  • ادوية المضاد الحيوية من مجموعة الكينولون مثل سيبروفلوكساسين ونورفلوكساسين .
  • أدوية المضاد الحيوي من مجموعة التتراسيكلين مثل البنيسلامين .
  • مادة الاميلورايد المدر للبول حيث إنها تزيد من تركيز المادة الفعالة بالجسم .

جرعة اقراص اركا زنك

  • الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات في اليوم .
  • ينصح بتناول الجرعة قبل وجبات .

الأعراض الجانبية لأقراص اركا زنك

  • قد يسبب استخدام Arca Zinc لكبار السن حدوث تهيج .
  • اعراض حساسية عند أخذ جرعة عالية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار الجلد وتورم في اللسان والشفتين .

أعراض الجرعة الزائدة .

  • رعشة في الأطراف .
  • النشوة .

وهذه أعراض مؤقتة تزول مع الوقت .

سعر اركا زنك

  • متوفر Arca Zinc كبسولات العلبة بها 30 كبسولة وسعر العبوة 18 جنية مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام اركا زنك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

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