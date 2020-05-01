اقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc

أقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc من خلال موقع الاحلام , تحتوي كبسولات اركا زنك على مادة سلفات الزنك والتي تعادل عنصر الزنك وهو من العناصر الهامة لصحة الجسم والتي تساعد على التخفيف من الاجهاد البدني و تسرع من التئام الجروح كما إنه يعزز من الجهاز المناعي للجسم .

تركيبة اقراص اركا زنك

كل قرص من Arca Zinc يحتوى على :

110 مجم من سلفات الزنك ما يعادل 25 مجم من الزنك .

200 مجم من سولبوتيامين .

فوائد كبسولات اركا زنك

مكمل غذائي لتعويض نقص عنصر الزنك في الجسم .

الزنك من العناصر الهامة التي تساعد أكثر من 70 انزيم في الجسم والتي تدخل في عملية الأيض للكربوهيدرات والدهون والبروتينات .

يسرع من التئام الجروح فهو يسرع من نمو الانسجة وتعويض الأنسجة التالفة .

أثبتت الدراسات أهمية عنصر الزنك لتقليل حدة الإمساك للأطفال والرضع .

يحافظ على سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء من خلال تنشيط أنزيمات الأمعاء .

يساعد على إنتاج الأجسام المضادة للميكروبات المعوية الضارة .

يقلل من فرص الاصابة بالتهاب في الجهاز الهضمي .

دواعي استخدام اركا زنك

يعالج حالات الإجهاد والضعف الناتجة عن الإصابة بالعدوى .

يعالج مرض الزهايمر .

يحسن من الذاكرة .

يساعد في تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب .

يعالج تلف الأعصاب الناتج عن الاصابة بمرض السكري .

يخفف من التعب المرتبط بالتصلب المتعدد .

يحسن من ضعف الانتصاب عند الرجال .

يوصف دواء اركا زنك لعلاج فقدان البصر الناتج عن التقدم في السن .

علاج حالات العقم عند الرجال المرتبطة بقلة الحيوانات المنوية .

يعالج تساقط الشعر .

يحسن من الاداء الرياضي .

موانع واحتياطات استخدام اركا زنك

لا ينصح باستخدام Arca Zinc للاطفال اقل من 12 عام إلا بعد استشارة الطبيب .

للاطفال اقل من 12 عام إلا بعد استشارة الطبيب . يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج ولا يجب زيادة الجرعة حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .

لا ينصح بتناول اركا زنك أثناء فترة الحمل والرضاعة حيث إنها تسبب تشوهات الاجنة وتسبب مشاكل صحية للرضيع .

لمدمني الكحول تجنب تناول اركا زتك حيث إنه يقلل من امتصاص المادة الفعالة في الجسم .

لا ينصح باستخدام اركا زنك لمرضى السكري حيث إنه يسبب انخفاض في مستوى السكر في الدم ولذلك يجب استخدامة بحذر شديد .

يجب التوقف عن استخدام العقار لمن يعانون من اضطرابات نفسية أثناء فترة العلاج .

التفاعل العقاري مع اركا زنك

لا يجب استخدام Arca Zinc بشكل متزامن مع الادوية التالية :

ادوية المضاد الحيوية من مجموعة الكينولون مثل سيبروفلوكساسين ونورفلوكساسين .

أدوية المضاد الحيوي من مجموعة التتراسيكلين مثل البنيسلامين .

مادة الاميلورايد المدر للبول حيث إنها تزيد من تركيز المادة الفعالة بالجسم .

جرعة اقراص اركا زنك

الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات في اليوم .

يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات في اليوم . ينصح بتناول الجرعة قبل وجبات .

الأعراض الجانبية لأقراص اركا زنك

قد يسبب استخدام Arca Zinc لكبار السن حدوث تهيج .

اعراض حساسية عند أخذ جرعة عالية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار الجلد وتورم في اللسان والشفتين .

أعراض الجرعة الزائدة .

رعشة في الأطراف .

النشوة .

وهذه أعراض مؤقتة تزول مع الوقت .

سعر اركا زنك

متوفر Arca Zinc كبسولات العلبة بها 30 كبسولة وسعر العبوة 18 جنية مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام اركا زنك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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