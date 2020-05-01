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اقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc
أقراص اركا زنك مكمل غذائي Arca Zinc من خلال موقع الاحلام , تحتوي كبسولات اركا زنك على مادة سلفات الزنك والتي تعادل عنصر الزنك وهو من العناصر الهامة لصحة الجسم والتي تساعد على التخفيف من الاجهاد البدني و تسرع من التئام الجروح كما إنه يعزز من الجهاز المناعي للجسم .
تركيبة اقراص اركا زنك
كل قرص من Arca Zinc يحتوى على :
- 110 مجم من سلفات الزنك ما يعادل 25 مجم من الزنك .
- 200 مجم من سولبوتيامين .
فوائد كبسولات اركا زنك
- مكمل غذائي لتعويض نقص عنصر الزنك في الجسم .
- الزنك من العناصر الهامة التي تساعد أكثر من 70 انزيم في الجسم والتي تدخل في عملية الأيض للكربوهيدرات والدهون والبروتينات .
- يسرع من التئام الجروح فهو يسرع من نمو الانسجة وتعويض الأنسجة التالفة .
- أثبتت الدراسات أهمية عنصر الزنك لتقليل حدة الإمساك للأطفال والرضع .
- يحافظ على سلامة الغشاء المخاطي للأمعاء من خلال تنشيط أنزيمات الأمعاء .
- يساعد على إنتاج الأجسام المضادة للميكروبات المعوية الضارة .
- يقلل من فرص الاصابة بالتهاب في الجهاز الهضمي .
دواعي استخدام اركا زنك
- يعالج حالات الإجهاد والضعف الناتجة عن الإصابة بالعدوى .
- يعالج مرض الزهايمر .
- يحسن من الذاكرة .
- يساعد في تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب .
- يعالج تلف الأعصاب الناتج عن الاصابة بمرض السكري .
- يخفف من التعب المرتبط بالتصلب المتعدد .
- يحسن من ضعف الانتصاب عند الرجال .
- يوصف دواء اركا زنك لعلاج فقدان البصر الناتج عن التقدم في السن .
- علاج حالات العقم عند الرجال المرتبطة بقلة الحيوانات المنوية .
- يعالج تساقط الشعر .
- يحسن من الاداء الرياضي .
موانع واحتياطات استخدام اركا زنك
- لا ينصح باستخدام Arca Zinc للاطفال اقل من 12 عام إلا بعد استشارة الطبيب .
- يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج ولا يجب زيادة الجرعة حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
- لا ينصح بتناول اركا زنك أثناء فترة الحمل والرضاعة حيث إنها تسبب تشوهات الاجنة وتسبب مشاكل صحية للرضيع .
- لمدمني الكحول تجنب تناول اركا زتك حيث إنه يقلل من امتصاص المادة الفعالة في الجسم .
- لا ينصح باستخدام اركا زنك لمرضى السكري حيث إنه يسبب انخفاض في مستوى السكر في الدم ولذلك يجب استخدامة بحذر شديد .
- يجب التوقف عن استخدام العقار لمن يعانون من اضطرابات نفسية أثناء فترة العلاج .
التفاعل العقاري مع اركا زنك
لا يجب استخدام Arca Zinc بشكل متزامن مع الادوية التالية :
- ادوية المضاد الحيوية من مجموعة الكينولون مثل سيبروفلوكساسين ونورفلوكساسين .
- أدوية المضاد الحيوي من مجموعة التتراسيكلين مثل البنيسلامين .
- مادة الاميلورايد المدر للبول حيث إنها تزيد من تركيز المادة الفعالة بالجسم .
جرعة اقراص اركا زنك
- الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 3 كبسولات في اليوم .
- ينصح بتناول الجرعة قبل وجبات .
الأعراض الجانبية لأقراص اركا زنك
- قد يسبب استخدام Arca Zinc لكبار السن حدوث تهيج .
- اعراض حساسية عند أخذ جرعة عالية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار الجلد وتورم في اللسان والشفتين .
أعراض الجرعة الزائدة .
- رعشة في الأطراف .
- النشوة .
وهذه أعراض مؤقتة تزول مع الوقت .
سعر اركا زنك
- متوفر Arca Zinc كبسولات العلبة بها 30 كبسولة وسعر العبوة 18 جنية مصري .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام اركا زنك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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