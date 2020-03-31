اقراص فاروكال لعلاج هشاشة العظام Pharocal

أقراص فاروكال لعلاج هشاشة العظام Pharocal من خلال موقع الاحلام , تستخدم أقراص فاروكال لتقوية العظام ومنع تكسرها فهو يحتوى على كربونات الكالسيوم الذي يعتبر من العناصر الاساسية لتقوية العظام والعضلات والاعصاب كما يحتوى على فيتامين د3 الهام لتعزيز امتصاص الجسم للكالسيوم وبالتالي الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام .

تركيبة اقراص فاروكال

كل قرص Pharocal يحتوي على :

1500 مجم من كربونات الكالسيوم ما يعادل 600 مجم من الكالسيوم .

250 وحدة دولية من فيتامين د3 .

دواعي استخدام اقراص فاروكال

يستخدم لعلاج نقص الكالسيوم في الجسم .

يوصف للنساء في مرحلة سن اليأس بعد انقطاع الطمث للوقاية من الاصابة بهشاشة العظام .

يستخدم اثناء فترة الحمل لتعويض الحامل والطفل الجنين بعنصر الكالسيوم الهام لتكوين وبناء العظام .

يستخدم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية لتقوية عظام الرضيع والحفاظ على صحة عظام الام .

يستخدم لمرضي الكزاز وهو عبارة عن تشنجات عصبية قد يسبب الموت وهو مرض ناتج عن الإصابة ببكتريا الكولستريديم تيتاني .

يستخدم لعلاج والوقاية من الاصابة بهشاشة العظام .

يستخدم لعلاج آلام العضلات وضعف الأسنان .

جرعة اقراص فاروكال

الجرعة الاعتيادية : يتم تناول 1 – 2 قرص في اليوم على حسب ارشادات الطبيب .

: يتم تناول 1 – 2 قرص في اليوم على حسب ارشادات الطبيب . ينصح بتناول الجرعة قبل أو أثناء الطعام .

يجب اتباع ارشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

في حالة نسيان الجرعة يمكن تناولها عند تذكرها .

الاثار الجانبية لاقراص فاروكال

عند استخدام أقراص Pharocal قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية التي لا تظهر عند جميع المرضي وهي :

احمرار في مناطق في الجسم .

تورم في بعض مناطق الجسم .

اضطرابات هضمية .

الشعور بالقيء .

الاصابة بالامساك .

فقدان الشهية .

زيادة العطش وزيادة عدد مرات التبول .

تكون حصوات الكلي .

قد يؤثر على صحة القلب .

موانع استخدام فاروكال

لا ينصح استخدام اقراص Pharocal بشكل متزامن مع أدوية مدرة للبول .

لمن يعانون أو معرضون للإصابة بتكون حصوات الكلى تجنب استخدام فاروكال .

لا يوصف دواء Pharocal لمن يعانون من سرطان الدم .

لمرضى الكبد والكلي استشارة الطبيب قبل تناول أقراص فاروكال .

استخدام أقراص فاروكال قد يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب ولذلك يحذر استخدامه لمرضى القلب .

يجب التعرف على مستوي الكالسيوم في الدم والبول قبل استخدام فاروكال فهو غير مسموح به لمن لديهم مخزون زائد من الكالسيوم في البول أو الدم .

لا ينصح بتناول اطعمة التي تحتوى على حمض الإكساليك حيث إنه يقلل من امتصاص الجسم لعنصر الكالسيوم .

سعر دواء فاروكال

متوفر حبوب Pharocal بتركيز 1500 مجم سعر العبوة 21.6 جنيه مصري .

متوفر حبوب Pharocal Plus بتركيز 100 مجم سعر العبوة 18 جنية مصري .

متوفر كبسولات Pharocal بتركيز 500 مجم سعر العبوة 18 جنية مصري .

يتم إنتاج أقراص فاروكال بواسطة شركة الفرعونية .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام فاروكال بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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