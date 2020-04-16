 اقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الانفية Levozal

أقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية Levozal من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء ليفوزال إلى مجموعة الأدوية المضادة للحساسية والتي تحتوى على مادة ليفوسيتريزين وهي مادة مضادة للهيستامين تقلل من أعراض الحساسية على الجسم .

دواعي استخدام ليفوزال

يستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية .

علاج الحساسية الجلدية .

الشري .

التهاب الأنف التحسسي .

علاج ادماع العينين وسيلان الأنف الناتج عن الحساسية .

التخفيف من أعراض الحساسية مثل الحكة والسعال وحكة العين والأنف .

يستخدم للتخفيف من أعراض حمى القش .

جرعة اقراص ليفوزال

الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ قرص واحد بتركيز 5 مجم في اليوم .

: يتم أخذ قرص واحد بتركيز 5 مجم في اليوم . ينصح بتناول الجرعة في المساء .

يمكن تناول الجرعة مع أو بدون طعام .

يتم تحديد الجرعة على حسب عمر المريض والحالة الصحية .

لا يجب تناول جرعة زائدة من ليفوزال بدون استشارة الطبيب .

يتم ضبط الجرعة لمرضى الكلى ولا يستخدم نهائيا لمن يعانون من فشل كلوي .

الدواء غير أمن على الاطفال اقل من 6 شهور .

الاثار الجانبية لحبوب ليفوزال

هناك بعض الأعراض السلبية المصاحبة لاستخدام Levozal لعلاج أعراض الحساسية وهي كالتالي :

الشعور بالدوخة لمدة طويلة .

الشعور بالتعب والإرهاق .

جفاف الحلق .

جفاف الأنف .

جفاف الفم .

الشعور بآلام الصداع .

اضطرابات في المعدة .

قد يسبب استخدام ليفوزال ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم .

الاصابة بفشل كلوي .

التهاب في الكبد .

خلل في الجهاز المناعي للجسم .

في بعض الحالات النادرة قد يسبب الاصابة بفقر الدم .

موانع استخدام ليفوزال

لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من حساسية مفرطة تجاه تركيبة العقار .

لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد استخدام ليفوزال بحذر .

لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الكلي .

لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي مثل الربو تجنب استخدام ليفوزال .

ينصح بتجنب استخدام ليفوزال مع المشروبات الكحولية المهدئات والمنومات حيث إنها تزيد من الشعور بالدوخة .

لمرضى السكر الامتناع عن استخدام ليفوزال .

لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الأوعية الدموية .

استخدام أقراص ليفوزال تسبب الدوخة والنعاس لذلك ينصح بتجنب القيادة أو العمل على آلات أثناء فترة العلاج .

لا يسمح باستخدام ليفوزال أثناء فترة الحمل حيث إنه يسبب ضرر للجنين .

لا ينصح باستخدام ليفوزال مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .

التفاعل العقاري مع ليفوزال

يجب قبل استخدام Levozal إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها حتى لا يحدث تعارض بين الادوية ولا ينصح باستخدام ليفوزال مع الأدوية التالية :

ليفوسيتريزين .

السيتريزين الراسيمي .

انتيبيرين .

سيميتيدين .

الاريثروميسين .

كيتوكونازول .

الثيوفيلين .

السودوإفيدرين .

ريتونافير .

المشروبات الكحولية .

الأدوية المهدئة والمنومة .

سعر اقراص ليفوزال

متوفر Levozal حبوب في الاسواق السعودية العبوة بها 20 قرص بتركيز 5 مجم سعر العبوة 21.95 ريال سعودي .

مواقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ليفوزال بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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