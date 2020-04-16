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اقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الانفية Levozal
أقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية Levozal من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء ليفوزال إلى مجموعة الأدوية المضادة للحساسية والتي تحتوى على مادة ليفوسيتريزين وهي مادة مضادة للهيستامين تقلل من أعراض الحساسية على الجسم .
دواعي استخدام ليفوزال
- يستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية .
- علاج الحساسية الجلدية .
- الشري .
- التهاب الأنف التحسسي .
- علاج ادماع العينين وسيلان الأنف الناتج عن الحساسية .
- التخفيف من أعراض الحساسية مثل الحكة والسعال وحكة العين والأنف .
- يستخدم للتخفيف من أعراض حمى القش .
جرعة اقراص ليفوزال
- الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ قرص واحد بتركيز 5 مجم في اليوم .
- ينصح بتناول الجرعة في المساء .
- يمكن تناول الجرعة مع أو بدون طعام .
- يتم تحديد الجرعة على حسب عمر المريض والحالة الصحية .
- لا يجب تناول جرعة زائدة من ليفوزال بدون استشارة الطبيب .
- يتم ضبط الجرعة لمرضى الكلى ولا يستخدم نهائيا لمن يعانون من فشل كلوي .
- الدواء غير أمن على الاطفال اقل من 6 شهور .
الاثار الجانبية لحبوب ليفوزال
هناك بعض الأعراض السلبية المصاحبة لاستخدام Levozal لعلاج أعراض الحساسية وهي كالتالي :
- الشعور بالدوخة لمدة طويلة .
- الشعور بالتعب والإرهاق .
- جفاف الحلق .
- جفاف الأنف .
- جفاف الفم .
- الشعور بآلام الصداع .
- اضطرابات في المعدة .
- قد يسبب استخدام ليفوزال ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم .
- الاصابة بفشل كلوي .
- التهاب في الكبد .
- خلل في الجهاز المناعي للجسم .
- في بعض الحالات النادرة قد يسبب الاصابة بفقر الدم .
موانع استخدام ليفوزال
- لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من حساسية مفرطة تجاه تركيبة العقار .
- لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد استخدام ليفوزال بحذر .
- لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الكلي .
- لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي مثل الربو تجنب استخدام ليفوزال .
- ينصح بتجنب استخدام ليفوزال مع المشروبات الكحولية المهدئات والمنومات حيث إنها تزيد من الشعور بالدوخة .
- لمرضى السكر الامتناع عن استخدام ليفوزال .
- لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الأوعية الدموية .
- استخدام أقراص ليفوزال تسبب الدوخة والنعاس لذلك ينصح بتجنب القيادة أو العمل على آلات أثناء فترة العلاج .
- لا يسمح باستخدام ليفوزال أثناء فترة الحمل حيث إنه يسبب ضرر للجنين .
- لا ينصح باستخدام ليفوزال مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .
التفاعل العقاري مع ليفوزال
يجب قبل استخدام Levozal إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها حتى لا يحدث تعارض بين الادوية ولا ينصح باستخدام ليفوزال مع الأدوية التالية :
- ليفوسيتريزين .
- السيتريزين الراسيمي .
- انتيبيرين .
- سيميتيدين .
- الاريثروميسين .
- كيتوكونازول .
- الثيوفيلين .
- السودوإفيدرين .
- ريتونافير .
- المشروبات الكحولية .
- الأدوية المهدئة والمنومة .
سعر اقراص ليفوزال
- متوفر Levozal حبوب في الاسواق السعودية العبوة بها 20 قرص بتركيز 5 مجم سعر العبوة 21.95 ريال سعودي .
مواقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ليفوزال بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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