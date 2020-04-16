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 اقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الانفية Levozal

16 أبريل، 2020
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 اقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الانفية Levozal

أقراص ليفوزال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية Levozal من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء ليفوزال إلى مجموعة الأدوية المضادة للحساسية والتي تحتوى على مادة ليفوسيتريزين وهي مادة مضادة للهيستامين تقلل من أعراض الحساسية على الجسم .

دواعي استخدام ليفوزال

  • يستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية .
  • علاج الحساسية الجلدية .
  • الشري .
  • التهاب الأنف التحسسي .
  • علاج ادماع العينين وسيلان الأنف الناتج عن الحساسية .
  • التخفيف من أعراض الحساسية مثل الحكة والسعال وحكة العين والأنف .
  • يستخدم للتخفيف من أعراض حمى القش .

جرعة اقراص ليفوزال

  • الجرعة الاعتيادية : يتم أخذ قرص واحد بتركيز 5 مجم في اليوم .
  • ينصح بتناول الجرعة في المساء .
  • يمكن تناول الجرعة مع أو بدون طعام .
  • يتم تحديد الجرعة على حسب عمر المريض والحالة الصحية .
  • لا يجب تناول جرعة زائدة من ليفوزال بدون استشارة الطبيب .
  • يتم ضبط الجرعة لمرضى الكلى ولا يستخدم نهائيا لمن يعانون من فشل كلوي .
  • الدواء غير أمن على الاطفال اقل من 6 شهور .

الاثار الجانبية لحبوب ليفوزال

هناك بعض الأعراض السلبية المصاحبة لاستخدام Levozal لعلاج أعراض الحساسية وهي كالتالي :

  • الشعور بالدوخة لمدة طويلة .
  • الشعور بالتعب والإرهاق .
  • جفاف الحلق .
  • جفاف الأنف .
  • جفاف الفم .
  • الشعور بآلام الصداع .
  • اضطرابات في المعدة .
  • قد يسبب استخدام ليفوزال ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم .
  • الاصابة بفشل كلوي .
  • التهاب في الكبد .
  • خلل في الجهاز المناعي للجسم .
  • في بعض الحالات النادرة قد يسبب الاصابة بفقر الدم .

موانع استخدام ليفوزال

  • لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من حساسية مفرطة تجاه تركيبة العقار .
  • لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد استخدام ليفوزال بحذر .
  • لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الكلي .
  • لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي مثل الربو تجنب استخدام ليفوزال .
  • ينصح بتجنب استخدام ليفوزال مع المشروبات الكحولية المهدئات والمنومات حيث إنها تزيد من الشعور بالدوخة .
  • لمرضى السكر الامتناع عن استخدام ليفوزال .
  • لا ينصح باستخدام Levozal لمن يعانون من أمراض الأوعية الدموية .
  • استخدام أقراص ليفوزال تسبب الدوخة والنعاس لذلك ينصح بتجنب القيادة أو العمل على آلات أثناء فترة العلاج .
  • لا يسمح باستخدام ليفوزال أثناء فترة الحمل حيث إنه يسبب ضرر للجنين .
  • لا ينصح باستخدام ليفوزال مع الرضاعة الطبيعية إلا بعد استشارة الطبيب .

التفاعل العقاري مع ليفوزال

يجب قبل استخدام Levozal إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها حتى لا يحدث تعارض بين الادوية ولا ينصح باستخدام ليفوزال مع الأدوية التالية :

  • ليفوسيتريزين .
  • السيتريزين الراسيمي .
  • انتيبيرين .
  • سيميتيدين .
  • الاريثروميسين .
  • كيتوكونازول .
  • الثيوفيلين .
  • السودوإفيدرين .
  • ريتونافير .
  • المشروبات الكحولية .
  • الأدوية المهدئة والمنومة .

سعر اقراص ليفوزال

  • متوفر Levozal حبوب في الاسواق السعودية العبوة بها 20 قرص بتركيز 5 مجم سعر العبوة 21.95 ريال سعودي .

مواقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ليفوزال بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .

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