اقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm

أقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm من خلال موقع الاحلام , يحتوى أقراص نوسبازم على مادة هيوسين بيوتيل بروميد والتي تعرف باسم السكوبولامين وهي مادة مضادة للتشنجات تعمل على ارخاء عضلات الجهاز الهضمي والمعدة .

دواعي استخدام نوسبازم

دواء مضاد لتقلصات المعدة يعمل على التخلص من تشنجات العضلات الملساء في المعدة .

يخفف من آلام البطن والمغص الكلوي .

يستخدم للتخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية .

يعالج المغص الناتج عن تهيج القولون العصبي .

يستخدم للتخفيف من المغص الناتج عن الامساك الشديد .

يعالج المغص اثناء الحمل في حالة ضغط الجنين على الجهاز التناسلي .

يستخدم للتخفيف من المغص أثناء فترة النفاس وعسر الطمث .

علاج تشنجات المثانة .

يخفف من المغص الناتج عن نزلات البرد .

موانع استخدام اقراص نوسبازم

لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات الداخلة في تركيبة أقراص Nuspasm تجنب تناول العقار .

تجنب تناول العقار . لمن يعانون من ارتفاع ضغط العين تجنب تناول العقار .

لا يوصف دواء نوسبازم في حالة اضطرابات واضحة في العضلات اللاإرادية وعضلات الجهاز البولي .

لمن يعانون من تضخم البروستاتا تجنب تناول Nuspasm .

لا يجب الإفراط في تناول العقار حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .

لا يستخدم اقراص نوسبازم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية إلا في الضرورة القصوى ويكون بعد استشارة الطبيب .

الدواء غير مسموح به للاطفال اقل من 6 أعوام .

الاعراض الجانبية لاقراص نوسبازم

عند استخدام أقراص Nuspasm قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية الأخرى نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :

الاصابة بالامساك .

صعوبة في التبول .

الرغبة في القيء والشعور بالغثيان .

الشعور بجفاف في الفم .

أعراض جانبية نادرة

ظهور طفح جلدي وضيق في التنفس وتورم في اليدين والقدمين حكة جلدية .

الشعور بالدوخة .

اضطرابات في الرؤية وآلام في العين .

زيادة معدل نبضات القلب .

الاصابة بالاسهال .

في حالة ظهور تلك الأعراض أو تفاقمها يجب إخبار الطبيب .

أعراض زيادة الجرعة

جفاف الفم الحاد .

الغثيان والقيء وصعوبة التنفس .

عدم وضوح الرؤية واتساع حدقة العين .

العطس الشديد .

ضعف في العضلات وآلام في العضلات .

ارتباك ونوبات تشنج .

الدوخة والرغبة في النعاس .

جفاف الجسم .

الأرق وصعوبة النوم .

جرعة اقراص نوسبازم

الجرعة الاعتيادية للأطفال أكبر من 6 سنوات والبالغين : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 2 قرص بمعدل 3 – 5 جرعات في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 2 قرص بمعدل 3 – 5 جرعات في اليوم . يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج التي يحددها على حسب الحالة الصحية .

تناول الأقراص مع كمية كافية من الماء لتسهيل عملية البلع .

سعر اقراص نوسبازم

متوفر أقراص Nuspasm في الاسواق السعودية العبوة بها 30 قرص بتركيز 10 مجم سعر العبوة 10.7 ريال سعودي .

يتم إنتاج أقراص نوسبازم بواسطة شركة القصيم للأدوية في المملكة العربية السعودية .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول نوسبازم بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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