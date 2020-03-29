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اقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm
أقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm من خلال موقع الاحلام , يحتوى أقراص نوسبازم على مادة هيوسين بيوتيل بروميد والتي تعرف باسم السكوبولامين وهي مادة مضادة للتشنجات تعمل على ارخاء عضلات الجهاز الهضمي والمعدة .
دواعي استخدام نوسبازم
- دواء مضاد لتقلصات المعدة يعمل على التخلص من تشنجات العضلات الملساء في المعدة .
- يخفف من آلام البطن والمغص الكلوي .
- يستخدم للتخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية .
- يعالج المغص الناتج عن تهيج القولون العصبي .
- يستخدم للتخفيف من المغص الناتج عن الامساك الشديد .
- يعالج المغص اثناء الحمل في حالة ضغط الجنين على الجهاز التناسلي .
- يستخدم للتخفيف من المغص أثناء فترة النفاس وعسر الطمث .
- علاج تشنجات المثانة .
- يخفف من المغص الناتج عن نزلات البرد .
موانع استخدام اقراص نوسبازم
- لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات الداخلة في تركيبة أقراص Nuspasm تجنب تناول العقار .
- لمن يعانون من ارتفاع ضغط العين تجنب تناول العقار .
- لا يوصف دواء نوسبازم في حالة اضطرابات واضحة في العضلات اللاإرادية وعضلات الجهاز البولي .
- لمن يعانون من تضخم البروستاتا تجنب تناول Nuspasm .
- لا يجب الإفراط في تناول العقار حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
- لا يستخدم اقراص نوسبازم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية إلا في الضرورة القصوى ويكون بعد استشارة الطبيب .
- الدواء غير مسموح به للاطفال اقل من 6 أعوام .
الاعراض الجانبية لاقراص نوسبازم
عند استخدام أقراص Nuspasm قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية الأخرى نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :
- الاصابة بالامساك .
- صعوبة في التبول .
- الرغبة في القيء والشعور بالغثيان .
- الشعور بجفاف في الفم .
أعراض جانبية نادرة
- ظهور طفح جلدي وضيق في التنفس وتورم في اليدين والقدمين حكة جلدية .
- الشعور بالدوخة .
- اضطرابات في الرؤية وآلام في العين .
- زيادة معدل نبضات القلب .
- الاصابة بالاسهال .
في حالة ظهور تلك الأعراض أو تفاقمها يجب إخبار الطبيب .
أعراض زيادة الجرعة
- جفاف الفم الحاد .
- الغثيان والقيء وصعوبة التنفس .
- عدم وضوح الرؤية واتساع حدقة العين .
- العطس الشديد .
- ضعف في العضلات وآلام في العضلات .
- ارتباك ونوبات تشنج .
- الدوخة والرغبة في النعاس .
- جفاف الجسم .
- الأرق وصعوبة النوم .
جرعة اقراص نوسبازم
- الجرعة الاعتيادية للأطفال أكبر من 6 سنوات والبالغين : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 2 قرص بمعدل 3 – 5 جرعات في اليوم .
- يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج التي يحددها على حسب الحالة الصحية .
- تناول الأقراص مع كمية كافية من الماء لتسهيل عملية البلع .
سعر اقراص نوسبازم
- متوفر أقراص Nuspasm في الاسواق السعودية العبوة بها 30 قرص بتركيز 10 مجم سعر العبوة 10.7 ريال سعودي .
يتم إنتاج أقراص نوسبازم بواسطة شركة القصيم للأدوية في المملكة العربية السعودية .
موقع الاحلام غير مسئول عن تناول نوسبازم بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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