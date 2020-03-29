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اقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm

29 مارس، 2020
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اقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm

أقراص نوسبازم لعلاج تقلصات المعدة Nuspasm من خلال موقع الاحلام , يحتوى أقراص نوسبازم على مادة هيوسين بيوتيل بروميد والتي تعرف باسم السكوبولامين وهي مادة مضادة للتشنجات تعمل على ارخاء عضلات الجهاز الهضمي والمعدة .

دواعي استخدام نوسبازم

  • دواء مضاد لتقلصات المعدة يعمل على التخلص من تشنجات العضلات الملساء في المعدة .
  • يخفف من آلام البطن والمغص الكلوي .
  • يستخدم للتخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية .
  • يعالج المغص الناتج عن تهيج القولون العصبي .
  • يستخدم للتخفيف من المغص الناتج عن الامساك الشديد .
  • يعالج المغص اثناء الحمل في حالة ضغط الجنين على الجهاز التناسلي .
  • يستخدم للتخفيف من المغص أثناء فترة النفاس وعسر الطمث .
  • علاج تشنجات المثانة .
  • يخفف من المغص الناتج عن نزلات البرد .

موانع استخدام اقراص نوسبازم

  • لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات الداخلة في تركيبة أقراص Nuspasm تجنب تناول العقار .
  • لمن يعانون من ارتفاع ضغط العين تجنب تناول العقار .
  • لا يوصف دواء نوسبازم في حالة اضطرابات واضحة في العضلات اللاإرادية وعضلات الجهاز البولي .
  • لمن يعانون من تضخم البروستاتا تجنب تناول Nuspasm .
  • لا يجب الإفراط في تناول العقار حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
  • لا يستخدم اقراص نوسبازم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية إلا في الضرورة القصوى ويكون بعد استشارة الطبيب .
  • الدواء غير مسموح به للاطفال اقل من 6 أعوام .

الاعراض الجانبية لاقراص نوسبازم

عند استخدام أقراص Nuspasm قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية الأخرى نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :

  • الاصابة بالامساك .
  • صعوبة في التبول .
  • الرغبة في القيء والشعور بالغثيان .
  • الشعور بجفاف في الفم .

أعراض جانبية نادرة

  • ظهور طفح جلدي وضيق في التنفس  وتورم في اليدين والقدمين حكة جلدية .
  • الشعور بالدوخة .
  • اضطرابات في الرؤية وآلام في العين .
  • زيادة معدل نبضات القلب .
  • الاصابة بالاسهال .

في حالة ظهور تلك الأعراض أو تفاقمها يجب إخبار الطبيب .

أعراض زيادة الجرعة

  • جفاف الفم الحاد .
  • الغثيان والقيء وصعوبة التنفس .
  • عدم وضوح الرؤية واتساع حدقة العين .
  • العطس الشديد .
  • ضعف في العضلات وآلام في العضلات .
  • ارتباك ونوبات تشنج .
  • الدوخة والرغبة في النعاس .
  • جفاف الجسم .
  • الأرق وصعوبة النوم .

جرعة اقراص نوسبازم

  • الجرعة الاعتيادية للأطفال أكبر من 6 سنوات والبالغين : يتم أخذ جرعة بمعدل 1 – 2 قرص بمعدل 3 – 5 جرعات في اليوم .
  • يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج التي يحددها على حسب الحالة الصحية .
  • تناول الأقراص مع كمية كافية من الماء لتسهيل عملية البلع .

سعر اقراص نوسبازم

  • متوفر أقراص Nuspasm في الاسواق السعودية العبوة بها 30 قرص بتركيز 10 مجم سعر العبوة 10.7 ريال سعودي .

يتم إنتاج أقراص نوسبازم بواسطة شركة القصيم للأدوية في المملكة العربية السعودية .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول نوسبازم بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

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