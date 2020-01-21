اكاديمي:ماجرى لابنائنا في مأرب عمل إرهابي وندعو الى تحقيق دولي في الحادثة

طالب الدكتور محمد عبدالهادي الى تحقيق دولي في حادثة استهداف معسكر تدريبي شمال محافظة مأرب.

وقال الدكتور محمد عبد الهادي:ان ماجرى لأبنائنا وأخواننا في مأرب عمل أجرامي همجي إرهابي جبان.

وتابع قائلا يتطلب إجراء تحقيق دولي وليس محلي لمعرفة الحقيقة كما هي.

ولفت بالقول فكفى لجان تحقيق محلية لم تنجز تحقيقا واحدا حتى الآن في الجرائم المماثلة التي حدتث في السابق.

الجدير بالذكر ان عدد الشهداء جراء استهداف معسكر في مأرب بلغ111 شهيد.