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اكاديمي جنوبي:المنطقة مقبلة على أحداث ستقلب المعادلات والإنتقالي وضع نفسه في الموقع الصح

31 مارس، 2020
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توقع الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان تشهد المنطقة احداثاً ستقلب فيها كل المعادلات مؤكداً ان المجلس الانتقالي وضع نفسه بالمكان الصحيح.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:المنطقة مقبلة على أحداث ستقلب معادلات أعتقد لاعبوها أنها أصبحت مكاسب.

واضاف: لن يبقى على الساحة إلا من حملوا قضايا شعوبهم و أمتهم، أما من ركبوا و أستفادوا من الفوضى الخلاقة التي رعتها إدارة أوباما فأنهم سيعضون أنامل الندم.

واكد ان المجلس الإنتقالي الجنوبي وضع نفسه في الموقع الصح من هذا الصراع.

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