4 مايو

اكاديمي جنوبي:اي محاوله لحرف شبوة عن نسقها الجنوبي ستفشل

4 مايو 4 مايو منذ 35 دقيقة
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الخميس – 28 نوفمبر 2019 – الساعة 10:48 ص بتوقيت اليمن ،،،



4مايو/ خاص

اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان فشل اي محاولة لحرف شبوة عن نسقها الجنوبي .

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: ستظل شبوة بيضة القبان في ميزان الجنوب العربي مهما حاولت قوى النفوذ اليمنية إستخدام أوراقها البالية لإخراجها من النسق الجنوبي حتما ستفشل.

وتابع قائلا: إن بدى للبعض أنهم يستطيعون حرفها عن وجهتها فهم واهمون فدماء شهداء شبوة الزكية التي وسمت علم الجنوب ستبقى حاضرة في ذاكرة شباب شبوة خاصة و الجنوب عامة.

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اكاديمي الجنوبي جنوبياي ستفشل شبوة عن لحرف محاوله نسقها
4 مايو

4 مايو

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