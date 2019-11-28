4 مايو
اكاديمي جنوبي:اي محاوله لحرف شبوة عن نسقها الجنوبي ستفشل
الخميس – 28 نوفمبر 2019 – الساعة 10:48 ص بتوقيت اليمن ،،،
4مايو/ خاص
اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان فشل اي محاولة لحرف شبوة عن نسقها الجنوبي .
وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: ستظل شبوة بيضة القبان في ميزان الجنوب العربي مهما حاولت قوى النفوذ اليمنية إستخدام أوراقها البالية لإخراجها من النسق الجنوبي حتما ستفشل.
وتابع قائلا: إن بدى للبعض أنهم يستطيعون حرفها عن وجهتها فهم واهمون فدماء شهداء شبوة الزكية التي وسمت علم الجنوب ستبقى حاضرة في ذاكرة شباب شبوة خاصة و الجنوب عامة.