اكاديمي جنوبي:صراع اقطاب الشرعية لعرقلة اتفاق الرياض اصبح واضحا للعيان



4مايو/ خاص

اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان صراع أقطاب الشرعية لم يعد خفيا على أحد و محاولات عرقلة تنفيذ إتفاق الرياض أصبحت واضحة للعيان.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:إذا تصارع الفاسدون فأعلم أنهم يتنافسون على آخر ما في جيبك هذا إذا هم أبقوا شيئا فيه.

واضاف لن ينتظر الناس كثيرا حتى تظهر الغلبة لمن في صراع ممثلي شركات هائل سعيد أو تحالف العيسى.