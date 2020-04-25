عدن تايم

اكاديمي جنوبي : الإنتقالي سجل موقف واضح في بيانه الأخير والمطلوب اجراءات ملموسة

25 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان القيادة القوية ليست من تمتلك دعم خارجي بل تلك التي تستمد قوتها من شعبها.

وتابع قائلا في تغريدة له على تويتر: تجارب الشعوب علمتنا أن الجماهير هي من تسقط أو ترفع قضاياها لتاخذ مكانها الذي تستحقه.

واضاف:سجل الإنتقالي موقف واضح في بيانه الأخير لكن هذا وحده غير كافي إلا بإجراءات ملموسة على الأرض تلبي حاجات الناس الصابرة.

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