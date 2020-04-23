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اكاديمي جنوبي: الاصلاح شجرة خبيثة لا يروق لها الاستقرار

23 أبريل، 2020
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وصف الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان حزب الاصلاح المهيمن على الشرعية بالشجرة الخبيثة.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:أخوان المسلمين شجرة خبيثة تعتاش على مآسي الناس، تصنع الشر و تفرح به لا يروق لها الاستقرار.

وتابع قائلا: لم اصدق ما شاهدته خلال الأيام الماضية من تحريض على معركة كانوا يسعون لتفجيرها في أبين لم يقولوه تجاه أي معركة مع الحوثة وحجم النواح و البكاء بعد إفشال خطتهم.

واضاف:أراد الله لهم الخيبة في رمضان.

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