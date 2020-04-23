4 مايو
اكاديمي جنوبي: الاصلاح شجرة خبيثة لا يروق لها الاستقرار
وصف الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان حزب الاصلاح المهيمن على الشرعية بالشجرة الخبيثة.
وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:أخوان المسلمين شجرة خبيثة تعتاش على مآسي الناس، تصنع الشر و تفرح به لا يروق لها الاستقرار.
وتابع قائلا: لم اصدق ما شاهدته خلال الأيام الماضية من تحريض على معركة كانوا يسعون لتفجيرها في أبين لم يقولوه تجاه أي معركة مع الحوثة وحجم النواح و البكاء بعد إفشال خطتهم.
واضاف:أراد الله لهم الخيبة في رمضان.
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