اكاديمي جنوبي: الميسري اصبح يثير الشفقة

وصف الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان الحالة التي وصل اليها وزير داخلية الشرعية احمد الميسري بانها مثيرة للشفقة بعد تلقيه الصدمات واحدة تلو الاخرى.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: يثير الشفقة الأخ احمد الميسري، كلما تجاوزته الأحداث منذ اغسطس الماضي لجأ الى قناة الجزيرة و فرقع له طماشة ويختفي من جديد.

وتابع قائلا: بعد فشل مذكرة النواب لهادي التي كان بعض أسماء من فيها ينون ترشيحه بدلا من معين يبدو أنها صدمته من جديد.

واضاف: عدن خرج منها الميسري بحماية التحالف الذي يسيء إليه.